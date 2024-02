Um projeto visa transformar retalhos descartados de tecido jeans em doleiras, estilo de pochete ideal para guardar pertences de forma segura por ser fina e discreta, e distribuir no carnaval de Belo Horizonte para o público feminino. A ação foi idealizada pelo Instituto Por Elas, organização que apoia mulheres e meninas a alcançarem a independência financeira.

A distribuição das doleiras, que serão acompanhadas de um kit com preservativo e informativo para mulheres se protegerem em caso de assédio, está programada para acontecer neste sábado (10/2) e na terça-feira (13/2).

Entenda como a iniciativa, apoiada pela Belotur e pela Canatiba Têxtil, que concedeu os tecidos jeans, promove a sustentabilidade e valoriza o trabalho de mulheres.

Empreendedorismo feminino

As 2.009 doleiras produzidas foram confeccionadas pela Cooperárvore, organização de costureiras do Jardim Teresópolis, em Betim, na Grande BH, cuja especialidade são produtos feitos da reutilização de cinto de segurança, tecido automotivo de banco de carros e uniformes.

Silvane Carvalho, uma das costureiras que compõe a equipe de oito integrantes — são sete mulheres e um homem — conta que a proposta do Instituto Por Elas foi logo abraçada pela equipe da Cooperárvore. “É uma coisa super bacana, os pertences ficam bem escondidos. A gente gostou muito, para gente foi vantajoso. Trabalhamos com muito amor e carinho”, diz Silvane.

“É uma oportunidade para gente, como empreendedoras do bairro, e é também uma visibilidade para as pessoas da comunidade de Jardim Teresópolis. Isso mostra o lado positivo, as coisas boas da periferia, que só é vista pelas coisas ruins”, conta Cleide Ferreira, uma das costureiras da cooperativa.

Ela ressalta que se especializou na área através do curso de corte e costura oferecido pela Cooperárvore e pelo Senac no ano passado. Atualmente, ela trabalha na cooperativa e empreende em negócio próprio de costura criativa. “Para mim, é uma forma de melhorar de vida. A costura é meu sustento. Hoje eu vivo dela”, diz Cleide, que também relata se sentir muito feliz por contribuir com ‘uma pequena porção’ na iniciativa das doleiras.

Sobre a decisão das doleiras serem produzidas pela Cooperárvore, Rizzia Froes, fundadora do Por Elas, conta que o objetivo do instituto é promover e apoiar o trabalho feminino através da conexão entre as empreendedoras e as oportunidades. “O Por Elas quer ser a ponte para essas mulheres, para que elas possam conhecer e ter oportunidade”, diz Rizzia.

Silvane Carvalho, uma das costureiras, conta que utilizar retalhos variados tornou as doleiras coloridas Acervo pessoal

Sustentabilidade

Utilizar tecido jeans descartado ao invés de fabricar um material novo foi uma maneira de colocar em prática o apreço que o Por Elas tem pela pauta da sustentabilidade. O relatório Rio Ethical Fashion 2021 aponta que a indústria da moda gasta cerca de 20% da água do planeta e emite em torno de 10% dos gases do efeito estufa, ”desde a plantação do algodão até os processos de lavagem dos tecidos.”

Rizzia Froes diz que o Instituto preza por seguir medidas que corroboram com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para a costureira Cleide Ferreira, se cada pessoa fizer uma pequena ação em prol da sustentabilidade, já faz a diferença.

Reduzir o impacto que os resíduos causam ao Meio Ambiente também é uma prioridade da Cooperárvore, cujo material de produção é, em maioria, reaproveitado. “Queremos contribuir com o Meio Ambiente, por meio de produtos sustentáveis que carregam a força feminina, criatividade e as histórias das nossas cooperadas”, informa a apresentação da organização.

Distribuição das doleiras

Neste sábado (10), as doleiras serão distribuídas a partir do meio-dia no desfile parceiro da iniciativa, o Bloco da Calixto. Na terça-feira (13), serão entregues na Av. Bandeirantes, a partir das 9h, no bloco Bora Pro Nobis, também parceiro.

“Cada doleira ainda contará com um kit com preservativo, masculino e feminino e um informativo para que as mulheres se protejam em caso de assédio, incluindo telefones importantes como o do próprio instituto”, informa o Por Elas.

A iniciativa também é parceira da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e da Comissão de Combate à Violência Doméstica Contra a Mulher da OAB.

O Por Elas tem também uma unidade da organização em Nova Iorque e se expandirá para a Bahia Divulgação

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice