"Caso a via esteja fechada, o caminhão vai parar no local mais próximo e os garis vão entrar no espaço a pé" diz a chefe do Departamento de Serviços de Limpeza Urbana da SLU

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que os serviços de limpeza da cidade no dia a dia, como a coleta domiciliar de resíduos e a varrição, irão funcionar normalmente nos dias de carnaval, assim como as Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV). Porém, a coleta seletiva porta a porta, que recolhe resíduos recicláveis separados pelos moradores, será interrompida de sábado (10) até quarta-feira (14).

Para que não haja drástica alteração nos serviços de costume, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) acrescentou em seu efetivo aproximadamente 1.450 garis para se dedicarem exclusivamente à limpeza das vias dos blocos carnavalescos. Dessa maneira, a quantidade de trabalhadores que fazem a limpeza de BH no dia a dia não será alterada.

Segundo a chefe do Departamento de Serviços de Limpeza Urbana da SLU, Erika Resende, o recolhimento do lixo domiciliar acontecerá normalmente nas vias onde ocorrerão os blocos. “Caso a via esteja fechada, o caminhão vai parar no local mais próximo e os garis vão entrar no espaço a pé, para o recolhimento dos resíduos. É muito importante que a população exponha o lixo devidamente acondicionado no passeio, no horário e dia corretos”, explica Resende.

Limpeza na folia



A PBH informou ainda que, para manter as vias que receberão a folia limpa, os 1.450 garis estarão presentes em todas as regiões da capital mineira. A limpeza será feita antes, durante e depois da passagem dos blocos. Para as áreas que exigirem serviço de lavagem, caminhões-pipa estarão disponíveis.

“Vamos ter contêineres laranjas espalhados em todos os blocos. O objetivo da SLU é que a cidade esteja limpa rapidamente após os eventos, tanto para o bem-estar dos foliões quanto para o dos demais cidadãos que não se envolvem com a festa”, diz a chefe do Departamento de Serviços de Limpeza Urbana da SLU.

Carnaval em BH

Em 2024, o carnaval de BH espera receber 5,5 milhões de foliões. Para potencializar e garantir a clareza do som, neste ano, pela primeira vez na folia da capital mineira, será utilizado o sistema das vias sonorizadas.

Confira o mapa dos blocos de rua para se atualizar sobre data, horário e local da folia em BH.