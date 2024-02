A Prefeitura de Belo Horizonte vai distribuir preservativos, gel lubrificante e autotestes HIV para os foliões no Carnaval de 2024 na capital mineira. Segundo a entidade, a ação tem o objetivo de cuidar com a saúde sexual da população.

A distribuição será em dois pontos do “Posso Ajudar”, que ficarão na Rua Tamoios com Rua Rio de Janeiro e na Rua da Bahia com Rua Santos Dumont, no hipercentro da capital. Além do mais, a secretaria municipal de Saúde também distribuirá folders com informações sobre prevenção e serviços da rede SUS-BH.

A ação é uma parceria da secretaria de Saúde com a BHTrans e a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob). A expectativa da prefeitura é de os blocos de rua sejam acompanhados, no total, por cerca de 5,5 milhões de pessoas neste Carnaval.

Mais outras ações

Os grupos de arte mobilizadores, técnicos e redutores de danos do Programa BH de Mãos Dadas Contra a Aids atuarão nos pontos fixos, com ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Os blocos também auxiliarão nas ações de prevenção, distribuindo os preservativos aos foliões durante os desfiles.

Durante todo o ano, a prefeitura informa que oferece testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C. Os exames são realizados em um tempo médio de 20 minutos, por profissionais da Saúde, que também orientam sobre as formas de profilaxia e cuidados com a saúde sexual. Os testes podem ser feitos, em dias úteis, nos centros de saúde ou nos seguintes locais:

- CTA Hipercentro Shopping Caetés: Rua Caetés, 466, Piso Caetés, Centro;

- CTA SAE Sagrada Família: Rua Joaquim Felício, 141, Sagrada Família;

- CTR-DIP Orestes Diniz: Alameda Vereador Álvaro Celso, 241, Santa Efigênia;

- URS Centro-Sul: Rua Paraíba, 890, Funcionários.

O município também oferece a Profilaxia Pós-Exposição de risco ao HIV (PEP), que deve ser utilizada em situações de relação sexual consentida desprotegida, em casos de rompimento do preservativo, exposição acidental a material biológico e violência sexual.

A PEP pode ser solicitada nas UPAs aos finais de semana, feriados e dias úteis, preferencialmente, após as 17h. Já em dias úteis a retirada pode ser feita, de 7h às 17h, no CTA SAE Sagrada Família, CTR-DIP Orestes Diniz ou URS Centro-Sul.

Mapa dos blocos de BH

Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.