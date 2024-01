Comércio, forças de segurança e turismo apresentaram, nesta sexta-feira (19/1), o planejamento para o carnaval de 2024 em Belo Horizonte. Durante a manhã, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH) realizou uma reunião com o objetivo de divulgar as estratégias do setor de serviços para o período de folia e informou que espera que a festa movimente cerca de R$ 1 bilhão.



Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH, agradeceu os esforços de todos para a realização do carnaval na capital mineira e destacou a importância do período para a economia local.



“Com essa movimentação maior este ano, esperamos que o movimento financeiro chegue a cerca de R$ 1 bilhão em Belo Horizonte”, afirma.



Marcelo explicou que o comércio pode funcionar normalmente na segunda e terça de carnaval, desde que não use a mão de obra dos funcionários.



Além disso, o presidente da CDL espera que a Prefeitura de Belo Horizonte autorize que os estabelecimentos da cidade possam comercializar o uso dos sanitários e a venda de bebidas alcoólicas, inclusive aqueles que não são do ramo. A expectativa do Executivo municipal é de que a festa atraia cerca de 5,5 milhões de pessoas.





O presidente da Associação dos Comerciantes do Hipercentro, Flavio Froes, falou da expectativa para o Carnaval deste ano. “Cada ano a gente vai aprendendo, porque de certa forma o Carnaval em BH ainda é muito recente. No começo não abria os comércios. Então, este ano a expectativa é boa, é uma época que movimenta muito”, aponta.



Ele diz que estão discutindo com os sindicatos se vão abrir ou não na folia. “Nossa expectativa é que liberem o comércio para aproveitarmos esse novo fenômeno que é o Carnaval de Belo Horizonte”, destaca.



Mapa dos blocos de BH



