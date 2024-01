Passageiros conseguiram sair do ônibus e ninguém ficou ferido

Um ônibus pegou fogo e interditou parte da BR-040, na altura do bairro Califórnia, região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (19).

Funcionários da Via 040 e militares do Corpo de Bombeiros realizam o combate às chamas no veículo. Ninguém ficou ferido.

Informações preliminares indicam que um extintor do veículo não funcionou.

Uma faixa da rodovia no sentido Belo Horizonte está interditada.



Matéria em atualização