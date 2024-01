Um acidente envolvendo uma BMW e uma ambulância do Corpo de Bombeiros (CBMMG) assustou moradores do Bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (19/1).De acordo com a corporação, a batida aconteceu por volta das 3h, na Avenida Raja Gabáglia. O condutor estaria com sinais de embriaguez e teria avançado um sinal vermelho, batendo contra a viatura.



Na ambulância, estavam apenas os militares socorristas, sem nenhum paciente. Ninguém ficou ferido.

Leia também: Carnaval BH 2024: confira a agenda da folia deste fim de semana na capital

Parte da pista ficou interditada até a manhã de hoje para a retirada dos veículos.

O motorista do carro de luxo se recusou a fazer o teste de bafômetro.