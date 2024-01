Neste último fim de semana antes do período oficial do Carnaval de Belo Horizonte, a capital mineira intensifica a preparação para a folia. Desta sexta-feira (19/1) a domingo (21), a folia está garantida com ensaios, blocos e até esquenta dos desfiles de escolas de samba.

Confira a programação:



Sexta-feira (19/1):

19h - Ensaio do Bloco Esperando o Metrô

Quinta Arte - Av. Sinfrônio Brochado, 1053, Barreiro. Entrada gratuita

19h- Ensaio do Bloco Estagiários Brass Band

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade, Região Leste. Entrada gratuita

19h- Ensaio do Bloco CarnaFlora

Avenida José Lopes Muradas 243, Floramar, Região Norte



Sábado (20/1):

9h - Cortejo Terno do Binga

Praça Terno do Binga - R. Norita, 05, Santa Tereza, Região Leste

9h - Ensaio do Bloco As Charangueiras

Centro de Referência da Pessoa Idosa - R. Perdizes, 336, Caiçaras. Região Noroeste. Entrada gratuita

9h - Ensaio do Bloco Fruto Proibido

Armazém do Campo - Av. Augusto de Lima, 2136, Barro Preto. Região Centro-Sul. Entrada gratuita

10h - Taragadá - Ensaios dos blocos Havayanas Usadas e É o Amô e bloco Daquele Jeito

Galpão 54 - R. Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha. Região Noroeste - Ingresso a R$ 15 + R$ 2,50 de taxa online

10h - Ensaio Abalachita

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita

14h - Ensaio Tchanzinho Zona Norte

Casa Fúnebre - R. Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita

14h - Arrastão e Ensaio Aberto do Patangome Maracarte

Praça Professor José Americano, Caiçara, Região Noroeste

14h - Esquenta Bloco do Povo

Intrépida Alegria - Rua Alfredo Guzella, 123 - Planalto, Região Norte. Entrada gratuita para crianças até 12 anos. Ingressos a partir de R$ 20 + R$ 2,50 de taxa online

14h - Ensaio do Bloco Brókio do Xai Xai

Av. Olegário Maciel, 1340, Santo Agostinho, Região Centro-Sul. Entrada gratuita

14h - MisterBloco (Bloco do Mister Rock)

Av. Augusto de Lima, 1549 - Barro Preto, Região Centro-Sul. Entrada gratuita com ingresso retirado no Sympla e doação de 1 kg de alimento ou 1 litro de Leite

15h - Ensaio do Bloco Afoxé Ilê Odara

R. São Clemente, 1132, Santo André, Região Noroeste. Entrada gratuita

16h - Bloco Filho Único

Praia Buritis - R. Moisés Kalil, 209, Buritis, Região Oeste. Ingresso a R$ 25 + R$ 2,50 de taxa online

16h - Bloco do Silva

Mirante Beagá - Olhos D'Água, Belo Horizonte, Região Oeste. Ingresso de pista (meia-entrada) a R$ 120 (+ R$ 14,40 em taxas). Ingresso de pista (inteira): R$ 240 (+ R$ 28,80 em taxas). Pista ingresso social (válido mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento): R$ 150 (+ R$ 18,00 em taxas). Ingresso open bar: R$ 430 (+ R$ 51,60 em taxas)

16h30 - Ensaio do Bloco Bora Pro Nobis

Cervejaria Paná - R. Tomé de Souza, 133 - Savassi, Região Centro-Sul. Entrada gratuita

16h30 - Ensaio do Bloco Circulou

Praça dos Agricultores, Bairro Alípio de Melo, Pampulha

19h - Lançamento do Tema e Samba do Bloco Caricato Estivadores do Havaí

R. Garças, 83, Santo André, Região Noroeste. Ingressos a R$ 30



Domingo (21/1):

10h30 - Ensaio do Bloco Fita Amarela

Canto Bar Du Beto - R. Deputado Bernardino Sena Figueiredo, 1011, Cidade Nova, Região Nordeste. Entrada gratuita



12h - Ensaio do Bloco Afoxé Bandarerê

Cento e Quatro - Praça Rui Barbosa, 104, Centro, Região Centro-Sul

12h Esquenta Avenida - apresentações de Escolas de Samba (G.R.E.S Cidade Jardim, G.R.E.S Canto da Alvorada, G.R.E.S Raio de Sol, G.R.E.S Venda Nova, G.R.E.S Mocidade Verde Rosa, Dunga de Vila Isabel (RJ), Adriana Araújo(MG), Grupo Tradicionalmente(MG), Afoxé Bandarerê (MG), Corte Real Momesca de Belo Horizonte, Corte do Samba de Belo Horizonte e Velha Guarda do Samba de Belo Horizonte)

Cento e Quatro - Praça Rui Barbosa, 104, Centro, Região Centro-Sul. Entrada gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

13h - Ensaio do Bloco Pisa na Fulô

Casa Fúnebre - R. Taquaril, 30, Saudade, Região Leste. Entrada gratuita

13h - Ensaio do Bloco Abre Que To Passanú

Autêntica - R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia. Região Centro-Sul. Entrada gratuita

14h - Ensaio dos Blocos Cheia de Manias e ClandesTinas

Bar Bambaré - Av. Portugal, 555, Santa Amélia, Pampulha. Entrada gratuita

16h - Ensaio do Bloco Fúnebre

Casa Fúnebre- R. Taquaril, 30, Saudade, Região Leste. Entrada gratuita

17h - Aquecimento com Banana (Bloco Cefet Com Banana) no Hype de Domingo

Estação Krug Bier - R. Sergipe, 1211, Savassi, Região Centro-Sul. Ingressos a R$ 15

Mapa dos blocos de BH

Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa