Belo Horizonte pode voltar a ter chuvas nesta sexta-feira (19/1). Após uma quinta-feira (18/1) de trégua, a expectativa é de que volte a chover na cidade na tarde de hoje.

De acordo com a previsão do tempo da Defesa Civil, o dia será de céu parcialmente nublado. As pancadas de chuva podem ocorrer a partir da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima registrada durante a madrugada foi de 20ºC. A máxima estimada é de 33ºC. A umidade relativa do ar fica em torno dos 45%.

Cuidados durante a chuva