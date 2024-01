O comércio é um fator importante para o desenvolvimento das cidades e, em Belo Horizonte, não foi diferente. A capital mineira cresceu e construiu a própria trajetória com o auxílio dos centros comerciais, lojas, mercearias e mercados implantados para atender os belo-horizontinos. Para valorizar esse ponto de vista da história, foi criado, em 2019, o Ponto Cultural CDL, que conta sobre a relação de BH com o comércio desde a fundação, no século 19 até os dias atuais.



O espaço localizado na sede da CDL/BH, que fica no número 495 da Avenida João Pinheiro, na Região Centro-Sul da cidade, faz parte do Centro Cultural da Praça da Liberdade desde 2022 e traz diferentes exposições que têm como objetivo resgatar e valorizar a memória do comércio de Belo Horizonte. O acervo é composto por fotos, mapas e equipamentos que mostram o desenvolvimento econômico, geográfico e social de BH. São expostas também diferentes moedas e calculadoras usadas ao longo das décadas.



Logo na entrada, o visitante percorre a “Galeria Rampa”, que exibe exposições artísticas de média duração ligadas ao universo do museu. Após a rampa, um “Infovideo” é responsável por mostrar a força do comércio de forma numérica de dinâmica ao longo das décadas em BH. Em seguida, a “Linha do tempo” apresenta fatos marcantes de 1890 a 2010 em três eixos principais: O Brasil e o mundo, o comércio e a cidade de Belo Horizonte.



São apresentadas informações de PIB, população, greves, planos econômicos e mudanças de moeda. Além disso, os “Vídeos poéticos” relacionam o ritmo da cidade ao comércio, a arquitetura do passado e do presente e a influência do comércio nas regiões descentralizadas. Outras exposições como a “Mesa CDL”, dedicada à exposição de conteúdo histórico e ações do CDL, e “Comércio e a Cidade”, complementam o objetivo que o ponto tem de “guardar referências do passado para criação de ideias inovadoras que construirão o futuro”. No fim da visitação, o “Monitor Inovação” traz, de forma interativa, conceitos, mitos, verdades e curiosidades. O local funciona com visitas livres de terça-feira a sábado das 10h às 16h, e com visitas mediadas às 10h30 e às 14h.

Falcone, fundador da Falke Bier, morreu na tarde de ontem em Belo Horizonte Arquivo pessoal /4/2/21

Morre Falcone, referência da cerveja artesanal no Brasil

Referência na produção de cerveja artesanal, o empresário Marco Falcone, fundador da Falke Bier, morreu na tarde de ontem em Belo Horizonte. A causa da morte não foi divulgada. Ex-diretor da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), Falcone foi um dos pioneiros na produção da bebida artesanal em Minas Gerais e figura central desse movimento no país, com inúmeras contribuições para a indústria e a cultura cervejeira. No ano passado, ele foi finalista na categoria personalidade cervejeira do Prêmio Cumbucca. Sua fama chegou até mesmo ao exterior. Fundada por ele e os irmãos, Juliana e Ronaldo, em 2004, a cervejaria familiar nasceu no sítio dos pais de Falcone, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, onde hoje está instalada a fábrica da empresa. Ele presidia a Federação Brasileira de Cerveja Artesanal (Febracerva) e a Câmara Setorial da Cerveja, órgão ligado ao Ministério da Agricultura.

PBH convoca grupos de risco para vacinação contra COVID-19

Idosos, gestantes e outras pessoas do público prioritário estão convocados a tomar mais uma dose da vacina bivalente contra a COVID-19 em Belo Horizonte. As doses estão disponíveis nos 152 centros de saúde da capital, distribuídos em nove regionais da capital mineira. O chamado segue as diretrizes do Ministério da Saúde, que incorporou o imunizante ao Calendário Nacional de Vacinação. O público, considerado do grupo de risco, precisa ter sido vacinado pela última vez há mais de seis meses para tomar o reforço. A população também pode procurar o ponto extra, na Avenida Bernardo Monteiro, 831, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, para receber a dose. Os endereços podem ser verificados no portal da prefeitura. Para se vacinar, é preciso apresentar o cartão de vacinação, um documento de identificação com foto e CPF.

Muro de obra desaba e atingeimóveis no Santo Antônio

O muro de uma obra desabou na noite de quinta-feira e atingiu quatro imóveis residenciais e um restaurante, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Todos os locais atingidos foram parcialmente interditados pela Defesa Civil Municipal. Ninguém ficou ferido. Um prédio estava sendo construído no local. A obra teria começado há cerca de seis meses. Durante a manhã de quinta, as casas próximas à construção começaram a apresentar rachaduras. Horas depois, as aberturas aumentaram até desmoronar durante a noite. “Os responsáveis pelos imóveis e obra foram orientados e notificados quantos aos riscos e a providenciar uma avaliação técnica especializada, visando identificar e sanar as causas dos problemas”, diz comunicado da Defesa Civil.