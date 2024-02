Nunca é demais lembrar: no carnaval, beba com moderação

Quem gosta de carnaval já deve ter olhado o calendário dos blocos para fazer sua agenda particular, marcando todos de que deseja participar. Se é folião, então, já deve estar participando da festa há dois finais de semana, em ensaios e eventos de pré-carnaval.

Para ter fôlego, aguentar a maratona, pular e dançar o dia todo sob sol, chuva e com muita bebida, é preciso tomar vários cuidados com a saúde, para não perder a alegria e ficar no meio do caminho. Ou pior: cair de cama no meio da diversão. Isso também vale para pessoas que preferem viajar e optaram por destinos mais longos, sejam eles de avião ou de carro.

Confira a seguir algumas dicas para manter o bem-estar nesta folia:

Hidrate-se. Se ficar durante longos períodos na mesma posição, seja em pé ou sentado, é fundamental beber água para manter a circulação do sangue dentro da normalidade. Mesmo não sentindo sede, é importante ingerir pequenas quantidades de água a cada 30 minutos, especialmente em dias quentes.

Se você for viajar de carro, faça paradas para esticar e movimentar o corpo, principalmente as pernas.

Se for de avião, de tempos em tempos levante-se e ande um pouco dentro da aeronave. Uma ajuda é usar meias de compressão.

É preciso se preparar para ter muita energia para aguentar a maratona foliã. São fundamentais, por exemplo, alimentação leve e boa hidratação.

Antes de qualquer coisa, não se esqueça do repelente, pois o mosquito da dengue e da chikungunya está dominando o pedaço. Resolveu fazer uma festa particular e está abatendo muitos foliões. Também use protetor solar. Esses dois produtos devem fazer parte do kit da pochete.

Nunca durma sem se alimentar, jamais saia de casa sem uma boa refeição. Beber de estômago vazio não é bom, pois diminui a resistência, além de dar uma grande ressaca. Tente fazer as três refeições do dia. Se não conseguir, faça duas no capricho.

No café da manhã, priorize cereais integrais, frutas e proteínas magras como ovos e queijos brancos. Um suco desintoxicante e energizante também é boa pedida. No almoço e no jantar, dê preferência para salada, proteínas de fácil digestão, como ovos, peixes ou frango, a legumes e a carboidratos, como batata-doce, batata inglesa, macarrão, mandioca ou arroz.

Durante a festa, tente comer pelo menos de quatro em quatro horas. Leve na pochete barra de cereais, frutas secas, sachês de mel ou carboidrato em gel. Se for comer na rua, escolha sanduíches leves feitos na hora ou alimentos industrializados, para evitar o risco de intoxicação alimentar.

Beba muita água, água de coco, sucos de frutas ou isotônicos, modere o consumo de bebida alcoólica. Se ficar de ressaca, tome soro caseiro. Chá de boldo auxilia a limpar o fígado – você pode bebê-lo gelado com folhas de hortelã ou com suco de limão. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)