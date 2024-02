A pele é o maior órgão do corpo humano, aquele que fica à mostra, suscetível à ação do sol e da poluição. Também está à mercê de riscos causados por nós, quando a coçamos com as mãos sujas, por exemplo.

Fora isso, a pele sofre a influência de nossa má alimentação. Alguns alimentos podem impactar negativamente o equilíbrio do organismo, ajudando a provocar inflamações, acne e alergias, além de acelerar o envelhecimento cutâneo.

“Geralmente, esses alimentos nocivos são ricos em açúcares, sal e gorduras modificadas, as frituras de imersão. Há também os ultraprocessados. Eles são os maiores responsáveis pelo aumento do perfil inflamatório do organismo como um todo, além de promoverem estresse oxidativo, acelerando o envelhecimento cutâneo”, explica a médica Marcella Garcez, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia.

A seguir, publicamos alimentos que devem ser evitados, de acordo com ela:

• Carboidratos, massas e pão francês – Pães brancos são feitos com farinhas refinadas e têm alto índice glicêmico, portanto são absorvidos rapidamente. Ao aumentarem rapidamente os níveis circulantes de glicose e insulina, desencadeiam uma série de reações metabólicas, com potencial aumento do perfil inflamatório e consequentemente o envelhecimento precoce ou acelerado.

• Frituras – Batata frita, coxinhas e pastéis, além de todas as frituras de imersão, são alimentos gordurosos que favorecem o surgimento da acne, pois estimulam a pele a produzir mais gordura através das glândulas sebáceas.

• Doces e guloseimas – O excesso de açúcar em doces e bolos contribui para a formação de AGEs (agentes avançados de glicação) prejudiciais ao colágeno, mas também está envolvido em processos inflamatórios, como a acne. O açúcar refinado talvez seja o ingrediente isolado que mais acelera o envelhecimento cutâneo, por fatores intrínsecos, e a radiação UV é o principal fator extrínseco do problema.

• Carnes – Salsicha, bacon e linguiça são exemplos de carnes processadas que podem ser prejudiciais à pele.

• Laticínios, manteiga e margarina – Gorduras saturadas de origem animal, como a manteiga, são o segundo tipo de gordura a ser ingerida com muita moderação devido aos impactos negativos na pele. Piores do que essa categoria são as gorduras modificadas e as trans, presentes nas margarinas.

• Salgadinhos, bolachas e biscoito – Unindo gorduras trans, sódio em excesso, carboidratos simples ingeridos em alta quantidade, corantes, aditivos e ingredientes desconhecidos, esses alimentos parovocam o envelhecimento da pele, por seu perfil pró-inflamatório, além de contarem com as chamadas calorias vazias.

• Refrigerantes e bebidas alcoólicas – Refrigerantes são bebidas ultraprocessadas que deveriam ser evitadas por todos, tanto as versões regulares, que são as piores, quanto as dietéticas, desaconselháveis para quem quiser envelhecer com saúde.

Marcella Garcez recomenda hábito alimentar equilibrado, com boas fontes de proteínas magras, carboidratos complexos, fibras e gorduras boas, como ácidos graxos omega-3 presentes nos peixes de água fria, sementes e nozes. Coma vegetais ricos em carotenoides (de coloração verde), passando pelos amarelos, alaranjados e vermelhos. Também ingira polifenóis, presentes nas frutas vermelhas e roxas.

“Não podemos nos esquecer da água, insubstituível para a boa hidratação do organismo. Cremes hidratantes apenas seguram na pele a água que foi ingerida”, conclui a nutróloga. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)