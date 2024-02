Sobrecarga física e emocional está entre as causas da estafa

Estafa. Está aí um problema que tem afetado cada vez mais pessoas em todo o mundo. Fala-se muito nela, mas quando atinge algum famoso, o assunto viraliza e chove material sobre o tema em nossos e-mails e redes sociais. É uma forma de dar visibilidade para um assunto importante da saúde, que muitas vezes não recebe a atenção merecida.

Pois bem, acredito que muita gente já saiba que recentemente o ator Lázaro Ramos precisou ir às pressas para o hospital. E vamos puxar a sardinha para o nosso lado: foi atendido no Mater Dei de Salvador, porque sofreu um desmaio causado por estafa. De acordo com a assessoria do artista, ele precisou ficar uma semana afastado das gravações da novela para repousar e se recuperar.

E aí vem a pergunta: você já se sentiu extremamente cansado e esgotado, tanto física quanto mentalmente? Se a resposta for sim, pode estar sofrendo de estafa, reflexo do estilo de vida agitado e estressante da sociedade moderna.

Mas o que é a estafa, quais são seus sintomas e como preveni-la?

O médico nutrólogo Ronan Araujo explica que estafa é uma condição em que a pessoa se sente extremamente cansada e esgotada. Isso pode ser causado por diversos fatores, como estresse, excesso de trabalho, falta de sono adequado e desequilíbrios hormonais, entre outros. Quando não tratada, pode afetar a qualidade de vida e até mesmo levar a problemas de saúde mais graves.

Além do cansaço extremo, a estafa deflagra uma série de sintomas físicos e emocionais, como irritabilidade, dificuldade de concentração, dores de cabeça e musculares, alterações de humor, problemas de sono e até mesmo desmaios.

Pessoas que possuem estilo de vida sedentário e alimentação desequilibrada são mais propensas a desenvolver estafa. É importante identificar as causas para poder tratá-la de forma efetiva.

Várias medidas podem ajudar a prevenir o problema: estabelecer limites saudáveis no trabalho e aprender a delegar tarefas quando necessário; fazer pequenas pausas durante o dia para descansar e relaxar; praticar atividades físicas regularmente; ter alimentação saudável e balanceada; adotar técnicas de relaxamento como meditação, exercícios de respiração e terapias como a cognitivo-comportamental.

É importante estar atento aos sinais do corpo e buscar ajuda médica caso os sintomas persistam por um longo período de tempo. (Isabela Teixeira da Costa/ Interina)