O Carnaval de Belo Horizonte já agita as ruas da capital. Nesta quinta, os principais cortejos serão do Bloco da Bicicletinha, com início na Praça da Bandeira, no Mangabeiras, e o Arrastão do Hott, nos arredores do Mineirão, na Pampulha. Confira a programação carnavalesca completa para esta quinta-feira (9/2):

17h - Viaduto Trance

Rua da Bahia, 55, Centro

O Viaduto Trance é um movimento cultural gratuito e aberto ao público. Nele, há a cultura do trance e eletrônico, além de intervenções artísticas.

18h - Arrastão do Hott

Av. Antônio Abrahão Caram, 972, São José

Em 2018, o bloco surgiu a partir do desejo do artista Hott de criar um bloco de carnaval parecido com os de Salvador: apenas com a banda em cima do trio elétrico, sem bateria no chão. O Arrastão do Hott já levou mais de 500 mil pessoas para as ruas.

18h - Cidade Nova Pirõ-Ieerita

Praça Guimarães Rosa, 39, Cidade Nova

O bloco está fazendo uma parceria com o bloco Alalaor. Há uma bateria com 32 integrantes e mestre de bateria.

20h - Bloco Da Bicicletinha

Praça da Bandeira, 122, Mangabeiras

O bloco propõe o uso do espaço público e a mobilidade ativa no coração da cidade. Em 2022, levaram mais de 3.000 pessoas às ruas. Neste ano, está completando 10 anos e o tema será inspirado nos anos 80.

Mapa dos blocos de BH

Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do Carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.