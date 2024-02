A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai reforçar o atendimento nas Unidades de Saúde da capital durante o período de Carnaval. Dois novos Postos Médicos Avançados (PMA) serão abertos de forma exclusiva, e vão funcionar 24 horas, a partir das 19h desta sexta-feira (9), até as 7h de quarta-feira (14).

O foco de atendimento dos PMAs é a estabilização do paciente, evitando superlotação das unidades de urgência da capital. Serão priorizados os casos de intoxicação, desidratação, hipoglicemia, mal súbito, pequenos traumas, dentre outros agravos. Cabe ressaltar que essas situações tendem a aumentar em períodos de eventos com grande circulação de pessoas.

As nove Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital também estarão funcionando 24 horas durante todos os dias do Carnaval. Para agilizar os atendimentos, além dos 28 veículos do SAMU que atuam na cidade, haverá quatro unidades de suporte de prontidão nos PMAs. Foram contratadas, ainda, 144 ambulâncias pela Belotur.

Leia também: Chuva em BH: avenida no Barreiro alaga durante temporal

Dengue

Os atendimentos às pessoas com suspeita de dengue estão mantidos. Seguindo as com as ações do plano de enfrentamento, estarão abertos diariamente, das 7h às 22h, os três Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs), nas regionais Barreiro, Centro-Sul e Venda Nova.

Já as Unidades de Reposição Volêmica (URVs) também estarão em funcionamento todos os dias, durante 24 horas, nas regionais Centro-Sul e Venda Nova. Elas recebem exclusivamente os usuários encaminhados de centros de saúde e CAAs que precisam de hidratação e internação.

Os centros de saúde Francisco Gomes Barbosa/ Tirol (Barreiro), Vera Cruz (Leste), Aarão Reis (Norte), São Paulo (Nordeste), Betânia (Oeste) e Rio Branco (Venda Nova) também funcionarão no sábado (10), domingo (11) e terça-feira (13), das 7h às 19h. Já na segunda-feira (12), todos os centros de saúde funcionarão das 7h às 17h e na quarta-feira (14), as 152 unidades estarão abertas a partir das 13h.