A forte chuva desta quinta-feira (8/2) alagou alguns trechos da Avenida Senador Levindo Coelho, próximo à Rua dos Independentes, no Bairro Vale do Jatobá, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A enxurrada também arrastou o lixo que estava no local. Com o fim do temporal, o nível da água baixou.

“Na maioria das vezes que chove forte, acontece”, diz Dâmala dos Santos, funcionária da Frios e Laticínios Itália, localizada em frente ao ponto de alagamento. O mesmo afirma uma funcionária, que não se identificou, da Autoescola Marcelis, do outro lado da rua. Ela também diz que normalmente carros e motos são arrastados pela enxurrada e que acredita que a avenida alaga por falta de escoamento.

Nas redes sociais, outras pessoas registraram o alagamento. Uma moradora disse: “Choveu… Encheu.” Um morador disse: “mais um dia normal de chuva no Vale do Jatobá".

Chuva no Barreiro

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, hoje (8), o Barreiro teve o segundo maior acumulado de chuva das regionais de BH, com 33,1 mm entre 13h20 e 15h30. A região Noroeste registrou 40 mm.

Nos primeiros oito dias de fevereiro, o acumulado de chuvas no Barreiro foi de 93,2 mm, mais da metade (52,4%) do previsto para chover na região no mês inteiro.

Alagamento no Vale do Jatobá Reprodução redes sociais

Alerta em MG

Nesta quinta-feira (8/2), a Defesa Civil emitiu um alerta para possibilidade de pancadas de chuva na capital mineira. O alerta é válido até as 8h de sexta-feira (9/2). Em Minas, 110 cidades estão em alerta para chuvas fortes de até 100 mm/dia.