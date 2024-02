Minas Gerais tem 110 cidades em alerta para chuvas fortes de até100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e risco de alagamento até as 10h desta sexta-feira (9).

O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale para o Triângulo Mineiro, Noroeste, Região Central e Norte.

Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas.

As 110 cidades mineiras em alerta do Inmet

Abadia dos Dourados

Araguari

Araporã

Arapuá

Arinos

Biquinhas

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Azul

Canápolis

Capinópolis

Carmo do Paranaíba

Cascalho Rico

Centralina

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Coromandel

Cruzeiro da Fortaleza

Dom Bosco

Douradoquara

Estrela do Sul

Formoso

Francisco Dumont

Grupiara

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itacarambi

Ituiutaba

Jaíba

Januária

Japonvar

Jequitaí

João Pinheiro

Juvenília

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lassance

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Manga

Matias Cardoso

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Montes Claros

Morada Nova de Minas

Natalândia

Nova Ponte

Paracatu

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Perdizes

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Prata

Presidente Olegário

Riachinho

Rio Paranaíba

Romaria

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Vitória

São Francisco

São Gonçalo do Abaeté

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São Romão

Serra do Salitre

Tiros

Três Marias

Tupaciguara

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Veríssimo