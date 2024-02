As fortes chuvas que caíram em Teófilo Otoni, região do Vale do Mucuri, causaram estragos na cidade nesta manhã de quinta-feira (8). Como é possível ver em vídeos que circulam nas redes sociais (final da matéria), a população que levantou nesta manhã e foi para as ruas da cidade viu algumas ruas tomadas pela água, que chegou a entrar em várias casas.

Marcos Antônio Chácara, de 74 anos, morador de Teófilo Otoni, afirmou que essa chuva foi anormal. “Choveu a noite toda e clareando o dia choveu mais forte ainda, mais ou menos por uma hora, aí alagou as partes baixas da cidade”, afirma.

O morador conta que a residência onde mora não foi atingida pelas chuvas por morar na parte alta. “Já vi essa cena outras vezes, próximo ao rio, mas desta vez foi mais forte, bairros que nunca tiveram alagamentos estão sofrendo pelas chuvas de hoje”, diz.

O município no Vale do Mucuri está entra as 300 cidades mineiras em alerta do Inmet para chuvas intensas com risco de alagamento. Na manhã desta quinta (8), a Prefeitura de Teófilo Otoni informou que a Defesa Civil está pronta para o socorro e divulgou os canais que a população pode recorrer.

-Os teófilo-otonenses podem entrar em contato pelo WhatsApp, através do (33) 98854-6946.

-O WhatsApp recebe ligações telefônicas e mensagens de áudio, além de mensagens de texto, vídeos e fotos.

-A principal função do canal é ampliar o contato com o cidadão e promover um atendimento qualificado para cada tipo de ocorrência.

De acordo com o boletim da Defesa Civil do estado, na noite de quarta-feira (7), por volta das 21h, Belmiro Braga, na Zona da Mata, também foi atingido por fortes chuvas, que resultaram na interdição da rodovia AMG 3055, que liga o município à cidade de Juiz de Fora, devido a danos em metade da pista.

O local foi sinalizado, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão que cuida do trecho, junto às equipes da Prefeitura e da Defesa Civil Municipal realizaram uma intervenção emergencial para liberar o trecho.