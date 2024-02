A Avenida Heráclito Mourão de Miranda, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, voltou a ficar alagada na tarde desta terça-feira (6/2), com a forte chuva que atingiu a capital. Moradores do Bairro Santa Terezinha compartilharam vídeos que mostram a situação no local.

Pelas imagens é possível ver a via tomada pela água e carros quase submersos. Em conversa com a reportagem, Rafael Silva, membro da Associação dos Moradores do Bairro Santa Terezinha, disse que os alagamentos no local são recorrentes em chuvas como a desta tarde. Afirmou ainda que tenta notificar novamente a Defesa Civil Municipal e a Prefeitura de Belo Horizonte, mas sem sucesso.

“Precisamos dar uma solução para o problema. É bem caótico viver isso a cada chuva”, desabafa.

Mesmo com o alagamento, a via não chegou a ser fechada e, segundo a Defesa Civil Municipal, não houve acionamentos para o local.