Andar de táxi em Belo Horizonte fica mais caro a partir desta quinta-feira (8/2). A Prefeitura autorizou o reajuste de 4,25% da bandeirada, o preço passa de R$ 4,70 para R$ 4,90.

O ajuste foi publicado no Diário Oficial do Município no último sábado (3/2) e muda todas as bandeiras. A última vez que houve mudança foi no início do ano passado. O valor constante no taxímetro no início da corrida, a bandeirada, aumentou R$ 0,20.

Já o quilômetro rodado da bandeira 1 passa de R$ 3,41 para R$ 3,74- aumento de 9.6%. E na bandeira 2, a tarifa vai de R$ 4,07 para R$ 4,47 (9.8%).

O valor de correção para uma corrida média de 5 km é de 9,68% em Belo Horizonte. O valor da hora parada passa de R$ 29,37 para R$ 32,25.

Transportar um carrinho de supermercado agora custa R$ 2,20. E o volume transportado com dimensões acima de 60 cm passa de R$ 1,45, para R$ 1,60.

O serviço Passageiro/lotação passa a ter os seguintes valores: