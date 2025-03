Homem é preso por atear fogo em loja de shopping de BH 'porque quis'

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Um homem, de 29 anos, foi encaminhado à delegacia depois de tentar incendiar uma loja de roupas no Shopping Estação, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na noite desse sábado (1º/3). O homem tentou fugir do local, mas foi impedido por seguranças do centro comercial.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito entrou no estabelecimento com uma garrafa de álcool dentro da mochila. Um funcionário que viu a cena informou que logo após despejar o líquido inflamável no chão da loja, ele ateou fogo no local.

Questionado pelos militares, o homem disse que cometeu o ato “porque quis”. Ele teve uma pequena queimadura no tornozelo e dispensou atendimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), acionados às 22h, as chamas foram controladas pelo sistema preventivo, com a atuação de três sprinklers e de brigadistas, que utilizaram uma mangueira conectada ao hidrante, além de extintores de água e CO².

Apesar de muita fumaça, não havia focos ativos, pois o sistema de combate despejou grande volume de água. Para garantir a segurança estrutural, os bombeiros realizaram acessos no revestimento de gesso, permitindo a drenagem da água para evitar infiltrações e danos.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Defesa Civil para saber se foi realizada alguma inspeção e aguarda retorno.

