Bloco desfila pela luta antimanicomial e manda recado para Bolsonaro

Em um manifesto pela luta antimanicomial, o bloco “Não me Entrego Para os Caretas”, da banda Lamparina, desfila pela Avenida Brasil, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (3/2). O cortejo, com participação da cantora Amandona e do bloco “Sem Manicômio e Sem Prisão”, ainda fez questão de lembrar da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, denunciado por tentativa de golpe de Estado.

Durante a primeira apresentação, o grupo aproveitou para fazer uma manifestação política e gritou “(Jair) Bolsonaro na cadeia”, sendo ovacionado pelo público. A banda canta sucessos autorais e releituras de hits do carnaval.

A gestora de projetos Edilaine Santos aproveitou a manhã para vir ao bloco sozinha. Fã da banda, aguarda para ouvir a música “Pochete”. “Tento vir todos os anos, esse ano não está tão cheio, mas é muito bom. Estou animada, vou dançar e aproveitar bastante”, disse.

O garçom Marcos Vinícius escolheu o bloco para fazer uma renda extra. “O que mais estamos vendendo é o xeque-mate e depois a Skol Beats. São a sensação do carnaval. Esse ano eu quero ter ao menos R$ 5 mil de lucro para pagar o aluguel adiantado”, contou.

O estudante João Alves também é fã da banda e chegou com uma hora e meia de antecedência para aproveitar o show da banda. “Eu gosto muito da banda, vou aproveitar muito”, afirmou. O jovem também contou ao Estado de Minas que a bebida que está mais consumindo no carnaval deste ano é a Skol Beats.

A dispersão do bloco aontece na esquina com a Rua Pernambuco, na Região Centro-Sul.

