Carnaval BH: bloco Clayton e Romário promete agitar capital mineira

O carnaval de Belo Horizonte ganha uma atração especial este ano com o bloco comandado pelos artistas Clayton e Romário. A dupla sertaneja que conquistou o público mineiro durante a pandemia, promete ser uma das principais opções para os foliões da capital.

Conhecidos pelo grande sucesso na cidade, os artistas retornaram às suas origens, trazendo um novo repertório para atender a todos os gostos e nichos, garantindo uma festa inclusiva e vibrante.

O desfile do bloco acontecerá na segunda-feira de carnaval, 3/3, a partir das 14h, no entorno do Estádio Mineirão. A festa terá início na Avenida Abrahão Caram, 1001, no bairro São Luiz, e a dispersão ocorrerá na Avenida Coronel Oscar Paschoal, 500, garantindo fácil acesso e conforto para os participantes.

O evento promete envolver os participantes em um clima de animação e celebração, reafirmando o carinho da dupla com Belo Horizonte e seu público fiel.



Estagiária sob a supervisão de Juliano Paiva