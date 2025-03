Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Apesar da desilusão inicial que tomou conta dos foliões que interromperam o carnaval em Belo Horizonte para acompanhar a cerimônia do Oscar, na noite desse domingo (2/3), o sentimento ao fim do evento, que premiou 'Ainda Estou Aqui' com a estatueta de Melhor Filme Internacional, era de felicidade.

Centenas de pessoas se reuniram em frente ao bar Oratório, no Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte, para ver o evento. Obviamente, a maioria torcia, alguns tinham certeza, que os três títulos viriam para o Brasil.

Antes do anúncio, o assessor judiciário Leandro Martins, de 40 anos, já havia feito um prognóstico mais realista sobre as possibilidades de premiação.

"A torcida é que Fernanda ganhe de Melhor Atriz, mas a parte realista é a de que vai ganhar Melhor Filme Internacional", afirmou ele, que, assim como seu marido, estavam vestidos de Fátima Regina Pereira dos Santos, personagem de Fernanda Torres na série Tapas e Beijos.

Foliões se decepcionam com resultado de Melhor Atriz e Melhor Filme

As categorias eram acompanhadas de palavras de ordem como "Eu Acredito", que ganhou popularidade no título do Atlético da Libertadores de 2013; "Fernanda Torres" e vaias ao que chegou a ser apontado como maior adversário do filme de Walter Salles, o francês Emília Pérez.

O anúncio da premiação como Melhor Filme Internacional levou a uma manifestação catártica, muito comum a jogos de futebol. Indo na contramão do pedido da atriz de não tratar o momento como uma Copa do Mundo.

Apesar do prêmio de Melhor Atriz, entregue à americana Mikey Madison por seu papel em Anora, que também levou a estatueta de Melhor Filme, ter freado a empolgação, os foliões fecharam a noite felizes com o primeiro Oscar para uma película brasileira.