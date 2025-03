Foliões de BH estão na torcida por Fernanda Torres no Oscar 2025

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Desde 23 de janeiro, quando foram divulgados os indicados ao Oscar 2025, os brasileiros - e até estrangeiros - se empolgaram com a possibilidade de "Ainda Estou Aqui" (indicado para melhor filme e melhor filme estrangeiro) e da atriz Fernanda Torres (melhor atriz) levarem a estatueta. A premiação ocorre na noite deste domingo (2/3).

As ruas de BH estão cheias de foliões para assistir a cerimônia do Oscar e torcer por 'Ainda estou aqui' Marcos Vieira/EM/D.A As ruas de BH estão cheias de foliões para assistir a cerimônia do Oscar e torcer por 'Ainda estou aqui' Marcos Vieira/EM/D.A As ruas de BH estão cheias de foliões para assistir a cerimônia do Oscar e torcer por 'Ainda estou aqui' Marcos Vieira/EM/D.A Foliões capricham na criatividade para homenagear Fernanda Torres e o filme Marcos Vieira/EM/D.A Foliões capricham na criatividade para homenagear Fernanda Torres e o filme Marcos Vieira/EM/D.A Foliões capricham na criatividade para homenagear Fernanda Torres e o filme Marcos Vieira/EM/D.A Foliões capricham na criatividade para homenagear Fernanda Torres e o filme Marcos Vieira/EM/D.A Foliões capricham na criatividade para homenagear Fernanda Torres e o filme Marcos Vieira/EM/D.A Foliões capricham na criatividade para homenagear Fernanda Torres e o filme Marcos Vieira/EM/D.A Bar de BH transmite a cerimônia do Oscar Marcos Vieira/EM/D.A Voltar Próximo

Diversas pessoas ignoraram o pedido da indicada para que as pessoas "não entrem em clima de Copa do Mundo" e, não só se uniram para acompanhar a premiação no Bar Oratório, no Santa Efigênia, na região Leste de BH, junto do ensaio aberto do bloco Ainda Estamos Aqui, como resolveram se fantasiar em homenagem à cerimônia e à atriz.

A advogada Gabriela Torres, de 29 anos, se mostrou confiante na vinda dos três prêmios para a produção brasileira. "O Brasil vai levar três hoje: melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz. Reparação histórica na Fernandona com a Fernanda Torres. Tô animada!", afirmou Torres, que destacou, inclusive na fantasia, a coincidência do sobrenome.

Posição também defendida pelo ator Jorge Ferreira, de 29 anos, que destacou a a esperança e a celebração prévia. "A gente vai ganhar as três indicações, mas, mesmo que a gente não ganhe, a comemoração está feita e o imaginário do brasileiro está renovado com essa sensação de esperança que 'Ainda Estou Aqui' trouxe pra gente", afirmou enquanto balançava uma réplica do Oscar.

Estrangeiros também defenderam a premiação do obra brasileira. O barman francês Gabin Debussy, de 21 anos, afirmou que Torres atuou muito bem e que deveria ser premiada.

Infiltrado

Enquanto a maioria dos presentes aguardava torcendo pela vitória da película nacional, o administrador Marcus Siqueira destoou e apontou um dos principais rivais como grande merecedor. "O 'Ainda Estou Aqui' é muito bom, mas o Emília Perez foi fantástico. Acho que se não fosse por ele, o brasileiro seria o favorito", afirmou.

O filme francês, com elenco majoritariamente americano e com uma história que se passa no México (sem ser gravado no país), recebeu 13 indicações, mas caiu em desgraça em meio as críticas dos mexicanos, que acusam terem sido estereotipados, e publicações da atriz principal Karla Sofía Gascón.

Siqueira também defendeu a espanhola como vencedora do prêmio de melhor atriz e ponderou que as mensagens dela resgatadas de uma rede social foram mal interpretadas.

