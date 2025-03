No Carnaval de BH, não há desculpa para não brilhar

No Carnaval de Belo Horizonte, não há motivos para não estar a caráter. Seja com fantasias simples, lantejoulas, maquiagens elaboradas ou simples faixas de glitter no rosto, os foliões, independente do gênero, são vistos com a cara do carnaval: com muito brilho.

Assim podem ficar os foliões que curtem o feriado na Savassi, na Região Centro-Sul da capital. Na Praça da Liberdade, um stand oferece maquiagens de carnaval, sem nenhum custo, em uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte pelo CarnaBelô, até terça-feira (4/3).

Segundo a coordenadora da equipe de maquiagem, Elizinha Silva, de 60 anos, a novidade já levou cerca de centenas de pessoas ao stand. “Estamos fazendo a maquiagem de umas 100 pessoas por hora. “Colocamos glitter no rosto e as pessoas saem brilhando, tanto pelo brilho quanto de felicidade”, comentou a coordenadora.

Pessoas de todos os gêneros e idades já passaram pelo stand. O que mais faz sucesso entre os foliões são maquiagens com bastante glitter. “Estamos fazendo muitas maquiagens simples com brilho perto do olho, na bochecha e nos ombros, mas também já fizemos muitas bandeirinhas LGBTQIA+”, comentou a maquiadora Sophia Freitas, de 21.

É o caso de Andreza Real, pedagoga de 24. Ela curtiu o Bloco Samba Queixinho, que agitou a praça durante a tarde deste domingo (2/3). “Eu amei esse stand, estou sentindo que agora sim estou a caráter para o carnaval”, disse, com glitteres azuis pelo rosto.

O stand “Maquiagem de Carnaval” oferece maquiagens gratuitas entre os horários das 11h às 16h, em frente ao CCBB da Praça da Liberdade.