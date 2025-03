Carnaval BH: bloco Lagum na Avenida promove beijo coletivo; confira fotos

O bloco Lagum na Avenida tentará bater o recorde mundial de maior número de pessoas se beijando ao mesmo tempo. O beijo coletivo aconteceu neste domingo (2/3) durante o desfile do grupo. A ação, em parceria com o Tinder, será avaliada pelo Guinness World Records.

A concentração foi na Rua Sergipe e o momento "beijaço" foi embalado pela música "Deixa", grande sucesso da banda. Para entrar no livro dos recordes, o beijo deveria durar 5 segundos, podendo ser na boca ou no rosto. Agora, cabe aos técnicos do Guinness decidir, após análise dos registros, se valeu ou não. Ainda não há previsão para o anúncio do resultado.

O recorde atual pertence à Cidade do México, onde 39.897 casais se beijaram em 2009.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck