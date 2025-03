Carnaval BH: bloco PPK desfilou neste domingo, veja as fotos do cortejo

O bloco Pena de Pavão de Krishna (PPK) foi uma alternativa tranquila ao Carnaval de BH neste domingo (2/3), uma opção mais "paz e amor". A concetração foi no Bairro Horto Florestal, Região Leste da capital.

A cor azul destacou-se no bloco: em adereços ou nos corpos pintados. Voltado para pessoas com mobilidade reduzida e crianças, o PPK é inspirado em divindades de diversas culturas, principalmente a hindu e as de matriz africana.

O bloco foi criado há mais de uma década e em 2023, lançou seu primeiro álbum com composições feitas ao longo dos anos.

Confira as fotos do cortejo:

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck