Do alto do prédio, casal acompanha o desfile do Estagiários Brass Band

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Enquanto a multidão toma as ruas do Bairro Santa Inês, na região Leste de Belo Horizonte, ao som do Estagiários Brass Band (EBB), o casal Marina Lessa, de 35 anos, gerente de vendas, e David Lessa, de 36, gerente de planejamento, acompanham a festa de um ponto de vista diferente: do alto do prédio onde moram.

Foliã de outros carnavais, Marina, que está grávida de sete meses, optou por um carnaval mais tranquilo este ano. “A gente adora carnaval, mas dessa vez preferimos assistir de cima. É diferente, claro, mas dá para sentir a energia da galera daqui”, comenta.

O casal se mudou para o apartamento há pouco tempo e, no ano passado, não estavam na cidade durante o carnaval. Foi a primeira vez que viram a festa acontecer do próprio lar. “Acho que o carnaval de BH foi crescendo aos poucos, cada um no seu estilo. É muito democrático. Tem blocos de todos os tipos, dá para se jogar na rua ou curtir de longe, como a gente está fazendo hoje”, diz David.

Da varanda, eles acompanham a multidão dançando ao som da fanfarra, que mistura funk, clássicos da música mineira e até uma composição inédita. Entre os destaques visuais do cortejo, Marina se diverte observando as fantasias que homenageiam personagens da cidade, como o Jacaré da Pampulha e os ambulantes da Praça Sete.