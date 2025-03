Carnaval BH: ladrão de celulares e homens com ecstasy e crack são presos

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Enquanto os blocos de carnaval arrastam multidões pelo Centro de Belo Horizonte, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) conseguiu identificar traficantes de crack, de drogas sintéticas e deteve ainda um líder de bando de furto de celulares. A ação foi possível a partir de rondas em câmeras de identificação facial, nesta segunda-feira (03/03).

Uma das ações ocorreu por volta de 11h30, nas imediações da Praça 7, no Hipercentro de BH. Câmeras de monitoramento de segurança soaram o alarme quando um suspeito de 32 anos passava entre a multidão. Essas câmaras são dotadas de programa de identificação facial ligado ao banco de dados de fotografias de criminosos procurados.

O homem já tinha passagens por furto e foi identificado como suspeito de chefiar uma quadrilha especializada em furtar celulares durante aglomerações de grandes eventos. Ele contava com receptadores que desbloqueavam os aparelhos para revenda ou desmontavam os celulares pelas peças.

Os policiais militares do 1º Batalhão da PMMG (Santa Efigênia) abordaram e detiveram o suspeito que tinha mandado de prisão em aberto. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes 2 da Polícia Civil (PCMG).

Em outra ação, na Avenida Afonso Pena, policiais da 6ª Companhia do 1º Batalhão identificaram dois homens em atitude suspeita. Um deles tinha uma tornozeleira de monitoramento de prisioneiro de regime semiaberto.

Durante a abordagem e revista aos suspeitos, foi encontrado no bolso da jaqueta do monitorado um invólucro com 40 balas semelhantes a ecstasy. "Um dos indivíduos informou que a droga estava sendo vendidas a R$ 40,00 a unidade. Além disso, foi apreendido R$ 310,00 em dinheiro", informou a PMMG.



Uma outra dupla também foi detida mais cedo entre o fluxo de foliões do Centro depois que policiais da mesma unidade encontraram 250 pedras de crack. Elas já embaladas em porções para serem vendidas e consumidas de imediato.