Carnaval 2025: Veja fotos da estreia do DJ Alok em BH

Com o tema "Liberte o Seu Melhor", o trio do Pipoquinha do Alok desfilou pela Avenida Afonso Pena arrastando uma multidão e transformando a via em uma pista de dança Túlio Santos/EM/D.A Press

Com o tema "Liberte o Seu Melhor", o trio do Pipoquinha do Alok desfilou pela Avenida Afonso Pena arrastando uma multidão e transformando a via em uma pista de dança Túlio Santos/EM/D.A Press

Com o tema "Liberte o Seu Melhor", o trio do Pipoquinha do Alok desfilou pela Avenida Afonso Pena arrastando uma multidão e transformando a via em uma pista de dança Túlio Santos/EM/D.A Press

Com o tema "Liberte o Seu Melhor", o trio do Pipoquinha do Alok desfilou pela Avenida Afonso Pena arrastando uma multidão e transformando a via em uma pista de dança Túlio Santos/EM/D.A Press

Com o tema "Liberte o Seu Melhor", o trio do Pipoquinha do Alok desfilou pela Avenida Afonso Pena arrastando uma multidão e transformando a via em uma pista de dança Túlio Santos/EM/D.A Press

Com o tema "Liberte o Seu Melhor", o trio do Pipoquinha do Alok desfilou pela Avenida Afonso Pena arrastando uma multidão e transformando a via em uma pista de dança Túlio Santos/EM/D.A Press

Com o tema "Liberte o Seu Melhor", o trio do Pipoquinha do Alok desfilou pela Avenida Afonso Pena arrastando uma multidão e transformando a via em uma pista de dança Túlio Santos/EM/D.A Press

Com o tema "Liberte o Seu Melhor", o trio do Pipoquinha do Alok desfilou pela Avenida Afonso Pena arrastando uma multidão e transformando a via em uma pista de dança Túlio Santos/EM/D.A Press

Com o tema "Liberte o Seu Melhor", o trio do Pipoquinha do Alok desfilou pela Avenida Afonso Pena arrastando uma multidão e transformando a via em uma pista de dança Túlio Santos/EM/D.A Press

Com o tema "Liberte o Seu Melhor", o trio do Pipoquinha do Alok desfilou pela Avenida Afonso Pena arrastando uma multidão e transformando a via em uma pista de dança Túlio Santos/EM/D.A Press

Com o tema "Liberte o Seu Melhor", o trio do Pipoquinha do Alok desfilou pela Avenida Afonso Pena arrastando uma multidão e transformando a via em uma pista de dança Túlio Santos/EM/D.A Press