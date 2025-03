Carnaval nas cidades do interior de Minas atrai e agita foliões

Embora o carnaval em Minas Gerais esteja sendo capitaneado por Belo Horizonte, que reúne a maior quantidade de blocos e, consequentemente, atrai o maior número de foliões, os festejos fora da capital também se destacam durante o período. Vários municípios organizaram atrações em 2025, sendo que muitos deles mantém tradições e manifestações culturais que perpassam por gerações.

"É uma política pública acertada do governo de Minas de, obviamente, estruturar e fomentar a festa em Belo Horizonte, mas também no estado inteiro", avalia Bárbara Botega, secretária-adjunta de Comunicação do Estado (Secom).

Ela destaca a questão da segurança pública, que costuma ser uma das preocupações dos foliões durante a festa. "São 450 municípios que aderiram ao propósito do Carnaval da Liberdade, da tranquilidade, e os números realmente são bastante interessantes, com o número baixíssimo de ocorrências policiais, mostrando que a gente é, de fato, o carnaval mais seguro do Brasil", declara a secretária.

Botega destaca o carnaval em cidades como Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, e Capitólio, no Sul de Minas, onde, segundo ela, a rede hoteleira está com ocupação máxima. "A gente tem que 71% dos mineiros gostariam de ficar nas suas próprias cidades, ou seja: os mineiros estão felizes, orgulhosos do próprio carnaval, não querendo ir para fora e gastando, obviamente, nas suas cidades. E 13% dos que iam viajar, seria dentro do próprio estado", pontua.

Por fim, a secretária-adjunta de Comunicação de Minas Gerais destaca os ganhos à economia proporcionados pela folia. "A gente tem uma um fomento da economia criativa do carnaval, dentro do estado, absolutamente maravilhoso. E ir alcançando esse equilíbrio para trazer as pessoas para o Carnaval de Belo Horizonte, mas também para os outros carnavais do estado, é importantíssimo", conclui.

Confira como está sendo o Carnaval 2025 em algumas das cidades do interior, em diferentes regiões de Minas Gerais.

Carnaval em Sabará

O Carnaval em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começou na sexta-feira (28/2) com o Bloco 13 de Maio, que arrastou a multidão ao ritmo de tambores, com muita música da Bahia. A programação incluiu ainda shows de artistas locais, como Turma do Black e DJ Wanderson Soares.

No sábado (1º/3), contou, de acordo com informações da prefeitura, com a presença de 14 mil foliões, divididos entre os desfiles de três blocos tradicionais: Mulheres do Ó, Farol e Rancho das Flores. O público ainda conferiu shows de artistas locais, como Pipoca do Movimento e Swing dos Metais.

Já no domingo (2/3), ocorreram os desfiles do blocos Mamãe Eu Quero (infantil), Paraíso dos Moralistas e Piranhas do Morro. As atrações se apresentam tanto no centro histórico quanto nos bairros da cidade. Confira a programação completa do Carnaval de Sabará.

Carnaval em Santa Luzia

No sábado (1/3), Santa Luzia, na Grande BH, foi palco dos desfiles de três blocos: Unidos do Alto, Santo Batuque e Quebra Côco, que reuniram aproximadamente 5 mil foliões, de acordo com a prefeitura, Também houve shows de Gabi Martins, Guilherme Sena & Gustavo, Bel Ferreira e Bloco Timbaleiros.

As festividades continuaram no domingo (2/3), com uma programação distribuída a Praça da Juventude e a Rua Direita. Os foliões acompanharam os blocos Icaraí, Kebraê e Açaí Guardião, além do desfile da Escola de Samba Triunfo Barroco e de shows do grupo Samba VIP e da Banda Bandúbe.

Nesta segunda-feira (3/3) foi a vez dos blocos do Icaraí, MT e Açaí Guardiã. os palcos da cidade receberam Balu, Castelli & Thiago, Banda Revira Volta.

Segundo informações da Prefeitura de Santa Luzia, o carnaval gerou efeitos positivos na economia do município, já que bares, restaurantes e comércios registraram aumento significativo no movimento.

Carnaval em Mariana

Em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, o carnaval começou na noite de sexta-feira (28/2), com o desfile do tradicional Bloco Zé Pereira da Chácara pelas ruas do Centro Histórico, acompanhado de 90 catitões (figuras gigantes que são símbolo da folia da cidade). Na sequência, a cantora Erika Curtiss e a Incrível Banda se apresentaram na Praça Gomes Freire. Já na Praça Tancredo Neves, ocorreram as apresentações do DJ Caio e do cantor Dilsinho.

No sábado (1/3), a grande atração foi o grupo Akatu, sobiu ao palco da Praça Tancredo Neves, enquanto a Praça Gomes Freire e a Praça da Sé seguiram com apresentações diversas, reunindo artistas locais e regionais. Houve ainda mais desfiles de blocos pelo Centro Histórico, como Farrapos, Blocão, Zé Pereira da Chácara e Circovolante.

Carnaval em Bom Jesus do Amparo

O carnaval da cidade de Bom Jesus do Amparo, também da Região Central do estado, registrou uma média de 2 mil foliões no sábado (1º/3), que curtiram os blocos Murangada, Carnaval Della e Tadalafila, além de shows de Walking Samba e WS Eletro.

No domingo (2/3), grande atração foi o show da Banda Brilhantina, além do desfile do bloco Algodão Doce e da apresentação da Fanfarra da Comunidade Quilombola de Felipe. De acordo com a Prefeitura de Bom Jesus do Amparo, a rede hoteleira registra ocupação total.



Carnaval em Piranga

O Carnapiranga, como é chamado o Carnaval em Piranga, na Zona da Mata, começou na sexta-feira (28/2) com o tradicional desfile do Bloco do Zé Pereira, que levou aproximadamente 3 mil foliões às ruas da cidade, segundo a Policia Militar. A festa continuou com apresentações dos artistas locais Thiago e Eli.

No sábado de carnaval (1/3), a programação incluiu o desfile do Bloco do Piranga Esporte Clube (PEC) e shows da Banda Mais Folia e do DJ Frank. De acordo com a Prefeitura de Piranga, semanas antes do carnaval, hotéis e pousadas jé registravam 100% de ocupação.