BH: ladrões aproveitam carnaval para roubar casas na região da Pampulha

Moradores de duas residências no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, tiveram uma péssima surpresa durante o período de carnaval: foram vítimas de ladrões. As casas estavam vazias, uma vez que os residentes haviam aproveitado as festividades para viajar.

Uma das vítimas, uma mulher de 53 anos, que preferiu não ser identificada, relata que mora no local há quatro anos e nunca havia sofrido esse tipo de crime. De acordo com ela, justamente neste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte instalou oito banheiros químicos na Rua Felipe João Bajur, onde ela mora, o que pode ter facilitado a ação dos ladrões. "A minha casa e da vizinha, que também foi assaltada, ficam exatamente em frente aos banheiros", aponta.

"Várias pessoas circulavam na área, que é residencial", conta a moradora. Para ela, o local mais apropriado para receber os banheiros seria a Avenida Portugal, que abriga vários bares e restaurantes e é adjacente à Avenida Guarapari, onde acontecem desfiles de blocos. "Sempre tem carnaval nas vias próximas, mas é primeira vez que a rua foi utilizada como apoio", afirma. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e aguarda retorno.



Criminosos agiram com técnica

A moradora conta que os criminosos conseguiram desativar o circuito eletrônico de vigilância para dificultar o reconhecimento por parte da polícia. "Desligaram o registro geral e deixaram minhas câmeras abaixadas", explica a vítima. Desse modo, ela só soube do crime, que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (3/3).

Consequentemente, a mulher teve que antecipar o retorno a Belo Horizonte. Ela estava em São Paulo com o marido e o filho, que acabou de ser aprovado no vestibular da USP. Ao chegar em casa, ela deu falta de vários pertences, incluindo anéis, bijuterias, perfumes, bolsas, roupas e até maquiagens. "Parece que era até uma mulher, porque ela deu preferência para as minhas coisas", lamenta.

A vítima do arrombamento informou que registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Militar e, agora, espera ações do poder público. "É um bairro que, infelizmente, é muito descuidado pela prefeitura", observa.

