MP investiga possíveis falhas na segurança em bloco de Rio Pomba

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apura as responsabilidades criminais pelo tiroteio durante o cortejo de um bloco de carnaval em Rio Pomba, na Zona da Mata, na noite dessa segunda-feira (3/3). Uma mulher morreu e outras 14 pessoas foram baleadas. Após a ocorrência, a prefeitura da cidade cancelou os eventos que estavam programados para esta terça-feira (4/3).





Em nota, o MPMG informou que as investigações estão a cargo da Promotoria de Justiça de Rio Pomba, em parceria com as polícias Militar e Civil. Além disso, o órgão apura possíveis falhas na segurança do local.





Dois suspeitos estão detidos. Um deles é Jalie Fernando Araújo Faria, de 25 anos, com quem foi apreendida uma pistola austríaca Glock, 9 milímetros, com dois carregadores, sendo um deles estendido para caber mais munição. A identidade do segundo participante não foi informada. Porém, conforme a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a pessoa não tem colaborado com a investigação se recusando a comentar qualquer fato sobre o crime.





Cancelamento da festa





A PM solicitou à Prefeitura de Rio Pomba, o fim do carnaval na cidade devido ao tiroteio.





O Executivo municipal emitiu nota cancelando o evento. “Infelizmente, nosso carnaval, que sempre foi sinônimo de alegria e celebração, foi marcado por momentos de terror nessa segunda-feira, quando criminosos vindos de outras cidades provocaram um tumulto, resultando na morte de uma pessoa e deixando outras 14 feridas. Esse episódio trágico nos causa profunda dor e consternação como comunidade. Diante dessa situação, as festividades programadas para esta terça-feira estão canceladas em respeito às vítimas e seus familiares", informou.





A prefeitura ressaltou que a PM agiu com rapidez, prendeu os dois suspeitos e apreendeu a arma utilizada no crime.

“Desde o momento do ocorrido, a prefeitura, representada pelo prefeito, vice-prefeito e toda a sua equipe, tem acompanhado de perto o trabalho das equipes de resgate e da Polícia Militar, prestando todo o suporte necessário. Este é um momento de união e solidariedade. Nos unimos em oração pelas vítimas e reafirmamos nosso compromisso inabalável contra toda e qualquer forma de violência”, conclui a nota.