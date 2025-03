Foliões que estavam espremidos e acompanhavam o cortejo do bloco Pipoquinha do Alok, na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, invadiram o Parque Municipal. Depois de dezenas de pessoas pularem as grades, a Guarda Civil Municipal abriu os portões e liberou a entrada. A multidão está reunida desde as 14h na região.

Imagens feitas pela reportagem do Estado de Minas mostram que, além das tentativas de “fuga”, outras dezenas de pessoas passaram mal e tiveram que sair carregadas da avenida. Em uma gravação é possível ver que um folião é carregado por cima da grade do parque.

Além disso, apesar de recomendações contrárias, diversas pessoas subiram em estruturas de proteção de pontos de ônibus ao longo da Afonso Pena. Dançando, eles não se importaram com a possibilidade de acidente. Pouco tempo depois do flagrante, guardas civis mandaram que o grupo descesse do local.

Ansiedade

Fantasias neon e óculos espelhados brilhavam no asfalto quente, enquanto as caixas de som do trio já davam um gostinho do que estava por vir: um setlist pensado para transformar o carnaval em uma grande rave a céu aberto.

No meio da galera, entre influenciadores, fãs de longa data e foliões casuais, uma presença roubava a cena. Marlene Perdigão, 84 anos, vinda diretamente de Ipatinga, no Vale do Aço, com um único objetivo. “Conhecer ele pessoalmente”, disse, com um sorriso.

Diante do calor e da aglomeração, a equipe do DJ deixou a idosa entrar na corda do trio e providenciou um banquinho para que ela pudesse acompanhar tudo de um lugar privilegiado.

Com o tema “Liberte o Seu Melhor”, o trio do Pipoquinha do Alok desfilou pela Afonso Pena a partir das 16h, transformando a avenida em uma pista de dança gigante. “Acho que tem a questão também de eu conversar com uma parcela que não é do segmento eletrônico. Por mais que essa seja minha essência, estou aqui para servir a galera, então é um set diferente do que faço na Tomorrowland. Aqui vai ser mais democrático, como é o carnaval”, disse Alok em conversa com a reportagem.