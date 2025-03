Polícia quer fim do carnaval em Rio Pomba por causa de tiroteio com morte

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) solicitou à Prefeitura de Rio Pomba, na Zona da Mata, que não haja mais carnaval na cidade devido ao tiroteio no meio de um bloco, na madrugada desta terça-feira (04/03), que deixou uma moça morta e 14 feridos.

Dois suspeitos estão detidos. Um deles é Jalie Fernando Araújo Faria, de 25 anos, com quem foi apreendida uma pistola austríaca Glock, 9 milímetros, com dois carregadores, sendo um deles estendido para caber mais munição.

O outro suspeito ainda não foi identificado e não colabora com a polícia, segundo a PM, se recusando a comentar qualquer coisa sobre o crime.

"A polícia ainda está agindo. Pedimos para a prefeitura para que não tenha o evento hoje (04/03) em respeito às vítimas e ao povo que está muito alarmado. Vamos contar com o bom senso da prefeitura, mas se for preciso recorreremos ao Ministério Público", disse o comandante do 21º Batalhão (Ubá) da PMMG, responsável pelo policiamento em Rio Pomba, tenente-coronel Erick Leão Lopes.

O tiroteio ocorreu por volta de 0h, na altura da Praça Doutor Último de Carvalho, no Centro de Rio Pomba, quando o Bloco do Penico arrastava mais de 20 mil foliões pelas ruas.

Multidão em pânico com o tiroteio e ferido sendo socorrido por populares em Rio Pomba Reprodução/Redes Sociais

"Em princípio, os dois suspeitos entraram em luta corporal, com um agredindo o outro. Tanto que o homem encontrado com a pistola está com o rosto e as mãos feridos e o corpo todo machucado", conta o tenente-coronel Erick.

Segundo o relato de testemunhas, o suspeito ainda sem identificação teria sacado um revólver de cor prata e disparado contra Jalie, atingindo uma perna de uma moça que estava atrás.

Em seguida, Jalie puxou a pistola para revidar. "Nos parece que a função de disparo em rajada estava acionada. Porque assim que ele puxou o gatilho saiu disparando a esmo para várias direções atingindo várias pessoas. O suspeito também aparentava estar bêbado ou drogado, o que pode ter contribuído", afirma o comandante do policiamento.

Jalie já foi detido várias vezes pela polícia por tráfico de drogas, tentativa de homicídio (fez disparos contra uma viatura da PMMG) e ameaça. Ele esteve preso, tendo sido solto há um ano em regime provisório, mas já com indicações da polícia para a Justiça de transgressões das condicionantes da liberdade precária.

Segundo o tenente-coronel Erick, a foliã morta, Luciana dos Santos Marques, de 25 anos, tentou escapar dos disparos se abaixando e projetando a mão para frente em gesto defensivo, mas um dos tiros atravessou a mão dela e a atingiu o peito, matando a mulher no local.



Com a troca de tiros, a multidão se dispersou em pânico. Feridos foram carregados por policiais e populares para dentro de carros e viaturas. Os 14 feridos a bala têm idades entre 19 anos e 35 anos e foram encaminhados para o Hospital São Vicente de Paulo, em Rio Pomba, onde receberam os primeiros atendimentos. Muitas pessoas que se machucaram na confusão depois procuraram outras instituições de saúde de Rio Pomba, Ubá e Juiz de Fora.

Imediatamente, o tenente-coronel Erick informou ter acionado os bloqueios policiais nos principais acessos a Rio Pomba e Ubá, que é a maior cidade próxima, a menos de 40 quilômetros. "Foi em um desses acesos à cidade de Ubá que conseguimos a prisão do suspeito, que estava em um VW Gol preto, e batia com a descrição, tendo também em sua posse a pistola com as munições 9 milímetros", conta o comandante do policiamento.

"O outro suspeito foi abordado a pé andando por uma estrada no entorno de Rio Pomba. Tinha um forte cheiro de pólvora nas mãos. O revólver prata ainda não localizado, mas a polícia permanece em diligência", disse o oficial.

As causas do tiroteio ainda permanecem desconhecidas. "Os dois suspeitos não estão falando nada. Estão muito quietos. O que temos é um agravante aqui da cidade por ela estar sendo disputada pelas facções criminosos do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP)", avalia o tenente-coronel Erick.