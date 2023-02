Bloco de Carnaval termina em tiroteio, morte e feridos

Tiroteio no meio de bloco carnavalesco ocorreu na tarde desse domingo (19/2) (foto: Reprodução/PMMG)

Prefeitura cancela Carnaval

O desfile de um bloco de Carnaval em Barroso, na região de Campo das Vertentes, terminou em pânico e tiroteio nesse domingo (19/2). Após a confusão, que resultou na morte de uma pessoa, a prefeitura decidiu cancelar todos os eventos carnavalescos na cidade.A confusão aconteceu em praça pública nas proximidades da rodoviária, durante o desfile do Bloco Caminhada Alcoológica. Outras três pessoas foram baleadas e ficaram feridas. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.Por causa do tumulto, a apresentação do bloco foi interrompida e a programação de domingo suspensa.De acordo com a Polícia Militar (PM) de Barroso, os suspeitos já foram identificados e presos. A motivação do crime não foi informada.Após os atos violentos, a prefeitura também cancelou os eventos particulares de Carnaval na cidade, previstas para esta segunda (20/2) e terça-feira (21/2)."A Prefeitura fez todo o esforço possível para realizar a festa, investindo muito em segurança. Lamentamos profundamente que a esmagadora maioria da população seja prejudicada, mas neste momento é o mais prudente e responsável possível", informou por meio de nota.