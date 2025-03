Homem dá paulada em mulher e é morto a tiros pelo filho dela, em BH

Um homem, de 45 anos, foi morto a tiros horas depois de agredir uma mulher a pauladas, no Bairro Santo André, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (3/3). A suspeita é que o atirador tenha sido o filho da mulher.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher, de 49, andava na rua, por volta das 7h, quando foi abordada pela vítima, que era conhecida na região como “Defunto”. Segundo ela, o homem pediu um dinheiro e ela negou. Neste momento, ele a agrediu com um pedaço de madeira na cabeça.

Ela foi socorrida por familiares, que a levaram para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens, e registrou uma ocorrência de lesão corporal contra o homem. Três horas depois, por volta das 10h, o homem foi vítima de disparos de arma de fogo e morreu, também em uma via pública.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito saiu de moto do Bairro São João Batista, em Venda Nova, na capital, e foi até o local onde o agressor da mãe poderia estar. Ele encontrou o homem, efetuou cerca de cinco disparos, e fugiu.

Os militares buscaram pelo suspeito no bairro e encontraram um homem com características semelhantes. Porém, no momento em que ele viu a viatura policial, empreendeu fuga e não foi mais encontrado.

Conforme a PM, a mulher vítima de agressão é tia do líder da gangue do bairro, que pode ter autorizado a execução. Esse líder é foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No local da execução, a perícia não encontrou cápsulas, o que indica que os disparos tenham sido efetuados por um revólver. O corpo foi removido pelo rabecão e a polícia segue na busca pelo suspeito.