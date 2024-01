Um homem, de 26 anos, morreu ao levar quatro tiros, durante a realização do Boi da Manta, tradicional cortejo que dá início ao Carnaval de Pedro Leopoldo. O crime aconteceu nesse sábado (27/1), por volta das 22h, na Rua Comendador Antônio Alves, no Centro da cidade.



O Boi da Manta faz parte da história da cidade de Pedro Leopoldo e leva todos os anos milhares de pessoas às ruas, entre o dia do aniversário da cidade, 27 de janeiro e o primeiro dia de Carnaval, quando é realizado o enterro do boi.

De acordo com a Polícia Militar, o disparo da arma desencadeou um corre-corre entre os foliões e os suspeitos, um homem de 30 anos e outro de 29 anos, se misturaram na multidão conseguindo fugir. Diversas pessoas correram em direção à guarnição policial e apresentavam informações desencontradas.Os militares presentes foram ao local indicado pelos foliões e avistaram a vítima caída ao chão. Pessoas próximas disseram que um dos suspeitos estava trajando uma blusa de cor cinza e usava uma máscara de fantasia.

Leia também: "Flamenguista" é suspeito de matar ex-jogador do Fluminense



A PM informou que chegaram aos suspeitos porque a vítima fez um Boletim de Ocorrência (B.O.) relatando que estava sendo ameaçada por um traficante que buscava acerto de contas do tráfico. Ainda segundo a PM, a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas e é apontada como autor de um homicídio que ocorreu, em 2018, em um local conhecido como “Escadão”.



A Polícia Militar isolou a área do crime para preservar os vestígios, enquanto as informações sobre o homicídio foram transmitidas para o início das diligências em busca dos suspeitos. Como os comércios estavam fechados, não foi possível adquirir imagens das câmeras de vigilância que serão providenciadas pela Polícia Civil.



O crime será investigado pela Polícia Civil e a perícia técnica recolheu evidências no local, incluindo um projétil de calibre indefinido.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Pedro Leopoldo prestou socorro à vítima que foi encaminhada ao Hospital de Pronto Atendimento de Pedro Leopoldo, mas morreu antes de chegar à unidade de saúde.