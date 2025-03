Carnaval de BH: escolas de samba desfilam na Avenida dos Andradas

As 13 escolas de samba do grupo especial do carnaval de BH desfilam em nova passarela na noite desta terça-feira (4/3). As apresentações acontecem na Avenida dos Andradas, entre as ruas Guaicurus e dos Caetés, no Centro da capital.





Na noite dessa segunda-feira (3/3) foi a vez das apresentações dos tradicionais Blocos Caricatos das escolas de samba do grupo de acesso.

“Belo Horizonte tem uma tradição centenária no carnaval de passarela, e os Blocos Caricatos e as Escolas de Samba são parte fundamental da história da nossa festa”, disse a presidente da Belotur, Bárbara Menucci.





Segundo ela, a mudança de local aconteceu de forma colaborativa com os membros dos blocos e escolas.





A troca da Avenida Afonso Pena por outro local era uma solicitação antiga dos representantes das agremiações e dos blocos caricatos da capital. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a nova localização oferece uma extensão maior e permite a ampliação do percurso. Com isso, os espectadores e os integrantes das agremiações vão poder ter uma melhor experiência da festa.





A estrutura montada conta com banheiros químicos, postos médicos, camarins e ambulâncias de suporte avançado. A apuração dos resultados dos desfiles acontece nesta quinta-feira (6/3), a partir das 16h, no Mercado da Lagoinha, Região Noroeste da capital. De acordo com a PBH, a entrada é gratuita, mas está sujeita à lotação do espaço.





No ano passado, a Escola de Samba Estrela do Vale foi a grande campeã do carnaval de BH. Com o enredo ‘Vem curtir esta viagem com o pai da aviação’, a escola da Região do Barreiro faturou o prêmio de R$ 95,4 mil. Já o Bloco Caricato Estivadores do Havaí, com mais de 60 anos de tradição, levou à passarela da Avenida Afonso Pena a apresentação ‘África como você nunca viu’, e foi o grande vencedor do desfile, levando o prêmio de R$ 31,8 mil.





Premiação

Para conquistar o título de campeã deste ano, a agremiação deve conquistar as melhores notas em nove quesitos técnicos. Esses critérios avaliam diversos aspectos, incluindo o desempenho da bateria, a qualidade do samba-enredo, a coesão do conjunto, a criatividade do enredo, a beleza das alegorias e adereços, a originalidade das fantasias, a performance da comissão de frente, o talento do mestre-sala e da porta-bandeira, além da harmonia geral da apresentação.





As escolas vencedoras do grupo especial receberão, este ano, R$ 101 mil pelo primeiro lugar, R$ 56,1 mil pelo segundo e R$ 28,1 mil pelo terceiro. Haverá também prêmio de R$ 16 mil para as escolas dos grupos especial e acesso que conseguirem a maior nota nos quesitos Bateria, Samba Enredo, Casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira e Comissão de Frente. A Escola de Samba Campeã do Grupo de Acesso receberá a premiação no valor de R$ 21,2 mil.





Os Blocos Caricatos vencedores do Grupo A receberão R$ 33,7 mil pelo primeiro lugar, R$ 22,47 mil pelo segundo e R$ 11,23 mil pela terceira colocação. Haverá também prêmio de R$ 5,3 mil para os blocos que conseguirem a maior nota nos quesitos Bateria e Samba e/ou Marcha Tema. A vencedora do Grupo B também receberá R$ 5,3 mil, desde que atinja a pontuação mínima de 85% dos pontos da 1ª colocada do Grupo A.

Conheça o enredo das escolas de samba do Carnaval de Belo Horizonte 2025:





Escola de Samba Triunfo Barroco

Enredo: 1985: 40 anos de redemocratização do Brasil - A liberdade é o outro nome de Minas

Escola de Samba Unidos da Zona Leste

Enredo: Prece – Eu sou João Jesus, o clamor da Zona Leste

Escola de Samba Unidos dos Guaranys Pedreira Prado Lopes

Enredo: Entre dois mundos - lendas urbanas de Beagá

Escola de Samba Mocidade Independente da Pampulha

Enredo: Toda festa é um Carnaval

Escola de Samba Mocidade Verde e Rosa

Enredo: O fantástico mundo da Lua