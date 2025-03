Carnaval de BH: veja como foi o desfile do Bloco ‘Pisa na Fulô’

O bloco Pisa na Fulô animou os foliões ao som do forró, na Via 710, abaixo do Viaduto José de Calazans Alves, no Bairro Dom Joaquim, Região Nordeste de Belo Horizonte, nesta terça-feira de carnaval (4/3). Neste ano, o bloco comemora 10 anos de existência, com a sanfona característica do ritmo. A celebração contou com a participação do cantor paraibano Chico César e de Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos.





Com o tema "Ser tão belo", o cortejo lotou a Avenida Pastor Anselmo Silvestre, no Bairro União, levando muita energia e movimentando os foliões ao som do forró. O público estava animado, se amontoando em morros, ruas paralelas e esquinas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Veja fotos do desfile