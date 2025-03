Carnaval de BH: Melody embala foliões com sucessos do funk

Após duas horas de atraso, a cantora Melody subiu ao trio no Bloco dos Gêmeos, que desfila na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, nesta terça-feira (4/3). A concentração do bloco de DJs, que conta com a participação da cantora dona de hits virais, começou às 15h, mas a cantora so chegou ao local por volta das 17h. Os foliões entoaram gritos de “Cadê a Melody?” durante a espera.

Melody, que é conhecida por samplear, ou seja usar partes de gravações já produzidas e sucessos dos anos 2000, veio a Belo Horizonte pela primeira vez em um bloco carnavalesco com irmã, a também cantora Bella Angel, com quem dividiu o trio. A cantora, com forte apelo entre jovens e adolescentes, concentrou um público pequeno na avenida belo-horizontina.

Melody aproveitou para cantar musicas atuais queridas pelo público, com hits do carnaval de Anitta, Denis DJ e Pedro Sampaio.

O folião Douglas Catarino chegou ao ponto de concentração com os amigos às 15h. “Eu vim acompanhar , não sou fã. A demora me incomodou bastante”, disse.

O estudante Vinicius Santos também chegou cedo para curtir a folia com a dona do hit “Pipoco”. “Isso atrapalha nossa vida, né. Mas agora que estamos aqui vou curtir mesmo assim”, contou.

