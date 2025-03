A folia continua nesta terça-feira (4/3) em Belo Horizonte com previsão de mais de 40 blocos de carnaval ao longo do dia. Já que a partir da Quarta-feira de Cinzas o número de cortejos fica reduzido, essa pode ser a oportunidade para se despedir da folia na capital mineira ou ir para a festa pela primeira vez em grande estilo.

Os blocos desta terça têm gêneros musicais diversos. Há opções para quem gosta de funk, música popular brasileira, marchinhas clássicas de carnaval, eletrônica, axé, samba e mais. Entre as atrações mais esperadas estão o bloco do Alok, DJ e produtor musical mundialmente famoso, que vai sair no Centro de BH, e o da cantora Melody, que se apresenta no bloco dos Gêmeos de Beagá, na Região Centro-Sul. Ambos têm concentração marcada para 14h.

Apesar desses dois cortejos acontecerem em lugares próximos, há outras opções pelas demais regionais de BH, da Leste à Noroeste. A folia também pode durar o dia todo. A agenda prevista começa às 8h e vai até 19h.

Confira:

08:00 - Bloco Ordinááários - Avenida dos Andradas, 3700, Pompéia

08:00 - Juventude Bronzeada - Avenida Assis Chateaubriand, 127, Floresta

08:00 - Truck do Desejo - Rua Y, 55, União

09:00 - Banho de Xêro - Avenida Guarapari, 92, Santa Amélia

09:00 - Bloco Chocolate - Rua Diamantina, 953, Lagoinha

09:00 - Bloco do Odilara - Rua Mármore, 170, Santa Tereza

09:00 - Bloco Fita Amarela - Avenida José Cândido da Silveira, 1500, Horto Florestal

09:00 - Bora Pro Nobis - Avenida Afonso Pena, 4374, Cruzeiro

09:00 - Coco da Gente - Rua Gonçalves Chaves, 36, Santa Tereza

10:00 - Bloco Putz Grilla - Avenida Getúlio Vargas, 1600, Savassi

10:00 - Chega o Rei - Rua Frei Conceição Veloso, 105, João Pinheiro

10:00 - Funk You - Avenida Amazonas, 553, Centro

11:00 - Carna Flora - Rua José Soares, 134, Floramar

12:00 - Bloco do China - Rua Itutinga, 20, Minas Brasil

12:00 - Carna Ribeirenses - Rua Inês Glansman, 15, Ribeiro de Abreu

12:30 - Afoxé Erês - Mensageiras dos Ventos - Rua Cerqueira Leite, 251, Universitário

13:00 - Baianeiros - Avenida Afonso Pena, 1537, Centro

13:00 - Bloco do Jiló - Rua Contagem, 815, Santa Inês

13:00 - Bloco do Só Tché - Rua Manoel Alexandrino, 426, São Paulo

13:00 - Bloco Elis Ideal - Rua Eli Seabra Filho, 579, Buritis

13:00 - Bloco Esperando o Metrô - Rua Barão de Coromandel, 283, Barreiro

13:00 - Bloco Samba D’Ouro - Praça México, 96, Concórdia

13:00 - Lavô, Tá Novo! - Avenida dos Andradas, 3560, Pompeia

13:00 - Maria Baderna - Rua Mármore, 196, Santa Tereza

13:00 - Me Ampare Que Eu Toco - Rua Antônio Justino, 289 - Pompeia

13:00 - Bartucada - Avenida Brasil, 1145 - Funcionários

14:00 - Bloco da Guitarrinha - Rua Itaquera, 1146 - Graça

14:00 - Bloco do Carlão - Rua Alterosa, 39 - Calafate

14:00 - Bloco do Fantasminha - Rua Americano, 88 - Fazendinha

14:00 - Bloco dos Gêmeos Beagá (com Melody) - Avenida Getúlio Vargas, 1515 - Savassi

14:00 - Bloco Kebraê - Avenida Assis Chateaubriand, 111 - Floresta

14:00 - Bloco Passinho Pelo Mundo - Rua Sergipe, 811 - Savassi

14:00 - Saiba Viver - Praça da Liberdade, 680 - Savassi

14:00 - Trio do Alok - Liberte o Seu Melhor - Avenida Afonso Pena, 1377 - Centro

14:30 - Baque de Mina - Rua da Bahia, 1261 - Lourdes

15:00 - Axé das Antigas - Avenida Antônio Abrahão Caram, 996 - São José

15:00 - Inimigos do Fim - Rua Marco Aurélio de Miranda, 316 - Buritis

15:00 - Rebentão - Rua Sambem, 20 - Betânia

15:00 - SBC Samba, Bobagem e Cerveja - Rua Vila Rica, 1318 - Monsenhor Messias

16:00 - Bloco Enche Meu Copo - Praça Santa Rita, 168 - Esplanada

16:00 - Bloco Pisa na Fulô - Rua Professor Amaro Xisto de Queiroz, 865 - União

16:00 - Nega Biruta - Rua Imbiaca, 87 - Vila Trinta e Um de Março

16:00 - Sambô São Salvador - Rua São Matias, 57 - São Salvador

19:00 - Açaí Guardiã - Rua Feujorica, 133 - Concórdia

Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Voltar Próximo