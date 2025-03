Carnaval de BH: ‘Sou Vermelho’ pede prisão de golpistas do 8/1

O Bloco "Sou Vermelho" cobriu as ruas do Centro de Belo Horizonte com sua cor tradicional, na tarde desta segunda-feira (3/3), mostrando que alegria e política podem se misturar. O cortejo saiu da Avenida Álvares Cabral e subiu a rua da Bahia.

A fundadora e coordenadora geral do bloco, Neide Pacheco, conta que os temas escolhidos para o cortejo deste ano são: um alerta para a emergência climática, o fim das guerras e um pedido para que os golpistas de 8 de janeiro não sejam anistiados por seus crimes.

O trio elétrico da Central Única dos Trabalhadores (CUT) foi enfeitado com várias bandeiras relacionadas aos temas. À frente do veículo, foi colocado um boneco do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vestido de presidiário e preso "atrás das grades". Pendurado no pescoço do boneco, um cartaz com os dizeres: “Ainda estamos aqui! Punição aos golpistas de ontem e de hoje".

O cortejo contou ainda com a presença de políticos do Partido dos Trabalhadores (PT), como o deputado federal Rogério Correia e o vereador Bruno Pedralva.

Durante o desfile, os foliões puxaram gritos de “sem anistia” e “uh, vai ser preso”, em diversos momentos.

O Bloco Sou Vermelho surgiu em de maio de 2018 para animar as manifestações de rua dos movimentos sociais e sindicais. “A escolha do nome do bloco se deu em um momento histórico de irreverência, contra a caretice de coibir as pessoas de saírem às ruas com a cor que quisessem”, descrevem os organizadores.

Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Bloco Sou Vermelho colore a Rua da Bahia sob o mote "Sem anistia; em defesa pela democracia" Túlio Santos/EM/D.A Voltar Próximo



A funcionária pública Denise Vianna, de 63 anos, o filho dela, Guilherme Vianna, de 32, e a amiga deles, a assistente escolar Eulália Pereira, 67, desfilam no bloco desde a fundação. Os três usavam um adesivo com os dizeres “sem anistia”.

“Tentativa de golpe e tentativa de assassinato é crime e lugar de criminoso é na cadeia”, afirma a funcionária pública.

“Quem comete crime contra o Estado tem que ser preso. Pedimos justiça com alegria”, completa o filho. Ele lembra que o carnaval é uma festa popular e que leva o povo para a rua.

“Carnaval é cultura e política também”, diz a assistente escolar.