Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

No último dia oficial de carnaval nas ruas de Belo Horizonte, o Bloco Bartucada homenageou duas personalidades do Bairro Bonfim, na Região Noroeste da capital mineira.



No desfile, que percorreu a Avenida Brasil, Região Centro-Sul, na tarde desta terça-feira (4/3), estavam presentes bonecas de Olinda que representavam as personalidades Loira do Bonfim e a Cintura Fina. A primeira, lenda belo-horizontina que marcava encontros com homens no cemitério do bairro, e a segunda, uma travesti que se defendia de vizinhos e policiais com uma navalha.

É o que conta Fernando Grossi, um dos organizadores do bloco. Segundo ele, a escolha de homenagem se faz em referência ao Bonfim: “Pessoas da vida diversa e do samba”.

“Estamos homenageando o Bairro do Bonfim, que é o berço do samba em Belo Horizonte. Duas homenageadas são os dois ícones: a Loira do Bonfim e a Cintura Fina, uma travesti de 'navalha forte', personalidade do Bonfim”, contou.





O desfile arrastou multidões pela avenida. O espaço, sonorizado, permitiu com que os foliões pudessem se espalhar pela via e, ainda assim, curtir o som da bateria. “Termina hoje o nosso Carnaval aqui na Avenida. Nos percorremos oito cidades mineiras e viemos fechar o carnaval mineiro com duas bandas”, contou.

“São 53 anos de história. A gente é muito aplicado, ensaia a bateria o ano inteiro para apresentar um espetáculo que o público merece!”, comemorou Fernando, em meio à folia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Espetáculo merecidamente entregue. Para a foliona Eliza Rabello, 23 anos, estudante de direito, que veio de Juiz de Fora para Belo Horizonte, o Bartucada é um dos acertos do carnaval da cidade: “Eu conheci o bloco no ano passado, e esta é a segunda vez que venho. A experiência desta vez está mil vezes melhor! Tanto pelo som, quanto pela segurança. Os blocos na Avenida Brasil são os melhores!”, contou.