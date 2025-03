Quem quer dançar axé com os braços para o alto no bloco Baianeiros, que desfila nesta terça-feira (4/3), pode contar com a “sprayzada” de desodorante da Angela Maria, que aguarda os foliões na Praça Sete de Setembro, Região Central de Belo Horizonte.



Durante os dias de carnaval na capital mineira, a pensionista tenta ganhar uma renda extra para pagar a insulina do filho, de 10 anos. Ela, que atua há quatro anos como ambulante vendendo bebidas alcoólicas na folia, dessa vez resolveu inovar e investir também na higiene dos foliões.

“Porém, até agora não consegui vender, o pessoal só tira foto da placa e vai embora. Foi uma ideia da minha amiga, minha mãe compra os produtos e eu ajudo a vender para tirar um dinheiro”, contou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia