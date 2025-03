Carnaval de BH seduz turistas e reúne foliões de todo o Brasil

Colaboraram para esta matéria: Clara Mariz, Mariana Costa, Denys Lacerda, Nara Ferreira, Larissa Figueiredo e Sílvia Pires

O carnaval de Belo Horizonte, que há pouco mais de uma década era quase inexistente, hoje já figura entre os maiores do Brasil. Com irreverência, diversidade e um toque político, a festa vem conquistando turistas de outros estados, que escolhem a capital mineira como destino para os dias de folia. Moradores de cidades em que a festa já é consagrada, como Rio de Janeiro, Olinda e Recife, decidiram experimentar o recesso com requintes mineiros, um destino definitivamente no mapa da folia brasileira.

Da cidade em que a festa momesca tem proporções gigantescas, principalmente em altura, o pernambucano Wagner Lucena, de 52 anos, veio curtir os blocos da capital mineira neste ano. Encantado com a energia dos foliões, essa é a segunda vez que o biólogo, que mora em Brasília, escolhe BH como destino carnavalesco.

“O carnaval de BH tem identidade própria. A galera é muito educada, e você percebe um certo engajamento político em alguns blocos, o que também faz parte da cultura carnavalesca”, afirma.

Outro pernambucano que decidiu curtir a folia belo-horizontina, Salomão Marcos, 35, veio à capital mineira pela primeira vez. O economista do Recife diz estar maravilhado, mas sente que o carnaval mineiro ainda tem espaço para crescer. Ele contou com a ajuda de um guia, que lhe apresentou alguns dos principais blocos. “É uma festa incrível, mas ainda parece um carnaval que está começando. Tem muita estrutura e uma vibe única, mas vejo potencial para se tornar ainda maior”, diz.

Quem também veio pela primeira vez foi a psicóloga Andressa Melo, 39, de Brasília, que se surpreendeu com a intensidade da festa. Ela já conhecia os carnavais de Salvador e do Rio e acredita que Belo Horizonte traz uma proposta diferente ao misturar referências das grandes festas do Brasil com a identidade local.

“A cidade respira carnaval. O que mais me impressionou foi a organização e a segurança. Além disso, as pessoas aqui são muito educadas, o que torna tudo mais tranquilo [...] É uma mistura bem interessante. Você sente que tem um pouco de Salvador e do Rio, mas, ao mesmo tempo, percebe que o Carnaval de BH criou uma personalidade própria”, diz.

Desfile do Bloco Truck do Desejo faz chover perereca e transforma Via 210 em "brejo encantado" Alexandre Guzanshe/EM Desfile do Bloco Truck do Desejo faz chover perereca e transforma Via 210 em "brejo encantado" Alexandre Guzanshe/EM Desfile do Bloco Truck do Desejo faz chover perereca e transforma Via 210 em "brejo encantado" Alexandre Guzanshe/EM Desfile do Bloco Truck do Desejo faz chover perereca e transforma Via 210 em "brejo encantado" Alexandre Guzanshe/EM Desfile do Bloco Truck do Desejo faz chover perereca e transforma Via 210 em "brejo encantado" Alexandre Guzanshe/EM Desfile do Bloco Truck do Desejo faz chover perereca e transforma Via 210 em "brejo encantado" Alexandre Guzanshe/EM Desfile do Bloco Truck do Desejo faz chover perereca e transforma Via 210 em "brejo encantado" Alexandre Guzanshe/EM Desfile do Bloco Truck do Desejo faz chover perereca e transforma Via 210 em "brejo encantado" Alexandre Guzanshe/EM Desfile do Bloco Truck do Desejo faz chover perereca e transforma Via 210 em "brejo encantado" Alexandre Guzanshe/EM Desfile do Bloco Truck do Desejo faz chover perereca e transforma Via 210 em "brejo encantado" Alexandre Guzanshe/EM Voltar Próximo

A agrônoma Ana Reale veio de São José dos Campos (SP) e curtiu seu primeiro carnaval em BH. "Com certeza, eu planejo voltar no futuro", disse. Ela estava ontem no Alcova Libertina, que trouxe sucessos do rock nacional para a folia.

Trajados com camisas do Vasco e Flamengo, fica fácil reconhecer a dupla de amigos carioca no meio da multidão do bloco Corte Devassa. O primeiro é o assessor de assuntos internacionais Vinicius do Carmo, de 31 anos, e que mora há seis na capital mineira – sem perder o sotaque com o “s” chiado. De rubro-negro, vem o programador Matheus Gonçalves, 29, que veio visitar o amigo e aproveitar para curtir a folia belo-horizontina. “O carnaval daqui já está melhor do que o do Rio, então sempre venho pra cá”, conta o turista.

Para Matheus, o que faz o carnaval daqui ser tão bom é a segurança – ele conta que nunca presenciou arrastões aqui, por exemplo, enquanto a cena, segundo ele, tem sido comum no Rio. “Tanto que aqui eu nem uso meu telefone reserva pra sair. Vou com meu telefone normal, não tenho medo de alguém meter a mão e sair correndo”, diz.

O folião diz que o carnaval de BH só precisa melhorar na produção do som dos blocos. Mesmo assim, elogiou a iniciativa das vias sonorizadas na capital – uma iniciativa que se mantém desde o ano passado. “Falta isso (melhorar o som) para todos, basicamente, porque tem alguns blocos que, mesmo se você não estiver colado, não escuta nada”, afirma.