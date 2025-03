‘A vida presta’: Juventude Bronzeada ocupa as ruas de BH

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O tradicional bloco Juventude Bronzeada toma conta das ruas de Belo Horizonte nesta segunda-feira (4/3), reunindo uma multidão na Avenida Assis Chateaubriand, na Região Central da capital mineira.

Com um desfile vibrante e repleto de discursos políticos, o bloco traz uma mistura de Axé Music, diversidade e ativismo, consolidando-se como um dos mais marcantes do carnaval belo-horizontino.

A concentração começou às 8h e o cortejo, às 10h10. Mesmo com uma hora de atraso, os foliões estavam animados para curtir o som de grandes sucessos do Axé e da Música Popular Brasileira. Este ano, o desfile conta com a presença especial do rapper FBC e da cantora Vi Coelho, ajudando a incendiar ainda mais o público.

Expectativa e animação dos foliões

Na ala da dança, foliões veteranos e novatos compartilharam a empolgação de desfilar com o bloco. Alice Cecília Rocha, 24 anos, analista de negócios, participa pelo segundo ano consecutivo e destacou o cuidado da organização. “A turma que organiza está bem animada e cuidadosa com a equipe. Os convidados são muito bacanas”, afirmou.

Já Márcia Guimarães, 44 anos, profissional de marketing, participa há três anos e ressalta a tranquilidade do bloco. “A cada ano o desfile fica mais bonito. Ensaiamos desde novembro e nunca vimos confusão. O bloco é muito inclusivo e bem organizado”.

Estreante no bloco, a analista de sistemas Camila Fonseca, 31 anos, decidiu viver o carnaval de uma forma diferente este ano. “O pessoal do JB é maravilhoso e acolhedor. Estou com a expectativa lá no alto”, comentou.

Primeira vez

Para um grupo de jovens foliãs, o Juventude Bronzeada foi a melhor escolha do carnaval. Amanda Gonçalves, 18 anos, Olívia Diniz, 18 anos e Raíssa Lemis, 20 anos participam pela primeira vez do bloco e elogiaram a organização.

Elas estão curtindo o carnaval desde sábado e, ao compararem com outros blocos, destacaram a diferença: “Dependendo do local, não está tão organizado. O Filhos da PUC, por exemplo, foi bem confuso. Já o JB é tradicional, inclusivo e, até agora, parece tranquilo”.

Tradição e discurso político

Criado em 2013, o Juventude Bronzeada surgiu com a proposta de ocupar o espaço público, fortalecer o carnaval de BH e amplificar discursos políticos considerados urgentes. Desde o primeiro desfile em 2014, o bloco se consolidou como um dos mais importantes da cidade, atraindo um público fiel que compartilha sua energia e suas mensagens.

O tema deste ano, “A vida presta”, faz referência à fala da atriz Fernanda Torres ao receber o Globo de Ouro, repercutindo o filme Ainda Estou Aqui, que no último domingo (4/3) venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional. A escolha reforça a identidade do bloco, que vai além da folia, propondo reflexões sobre cultura, arte e sociedade.

“A vida é um habitar, suor e sorriso. É brilho, cor, força, beijo e emoção. A vida é uma luta diária e, para muitos, a única forma de viver: lutando contra as injustiças e a falta do mínimo - gerando invisibilidade. Viver é um sofrer diário, mas também é alegria. Se formos falar do momento de agora, é celebração, porque, apesar de tudo, a vida presta”, disse a vocalista do bloco.

Música e diversidade no repertório

O setlist do Juventude Bronzeada celebra os grandes sucessos do Axé Music das décadas de 1980 e 1990, trazendo nomes como Banda Eva, Daniela Mercury, Bamdamel, Olodum e Timbalada. O desfile também presta homenagem a ícones da MPB, como Gal Costa e Gilberto Gil, e abre espaço para a nova geração da música brasileira, incluindo Lamparina, Marina Sena e Pabllo Vittar.

Além das releituras, o bloco apresenta trabalhos autorais, com faixas do álbum "Tropical Lacrador", do EP "Pra Gente Não Desgrudar" e músicas inéditas de seus integrantes.