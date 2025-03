Carnaval BH: homem é preso depois de roubar foliões sob ameaça de espada

Nem tudo é folia no Carnaval de Belo Horizonte. Durante o Bloco Arrastão Eletrônico pela Paz, que transformou a Avenida Assis Chateaubriand, no Bairro Floresta, Região Leste da cidade, em uma pista de dança na noite desta segunda-feira (3/3), um casal foi preso depois de roubar foliões com uma espada.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por pessoas que curtiam o carnaval na avenida e tiveram dinheiro roubado. Segundo o tenente Tayranni, da 6ª Companhia do 1º Batalhão da PM, os foliões foram ameaçados por um casal que portava uma espada.

As vítimas informaram as características do homem e ele foi encontrado na esquina da avenida com a Rua Sapucaí, portando uma espada e R$ 300 em espécie.

Com ele, estava a companheira, que também participou do roubo. As vítimas o reconheceram como autor e o casal recebeu voz de prisão com a suspeita de roubo. Eles foram conduzidos ao Departamento de Plantão da Polícia Civil (Deplan 2), que segue com o caso.

