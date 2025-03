Bandidos furtam controle, fazem reféns e roubam casa em bairro nobre de BH

Uma funcionária foi furtada, uma casa foi invadida e um casal foi feito de refém no Bairro Sion, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O caso aconteceu na manhã deste sábado (1º/3).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), cerca de cinco homens seguiram uma mulher que realizava trabalhos de limpeza logo após sair de uma casa e roubaram a bolsa dela. Neste momento, pegaram o controle remoto do portão, que estava dentro da bolsa, e invadiram a casa pela garagem.

Conforme registros, quatro dos suspeitos estavam armados e todos utilizavam uniformes de uma empresa de telefonia. O grupo arrombou a porta de entrada e iniciou uma varredura no interior, logo após o desligamento das câmeras de segurança.

De acordo com o tenente Inácio, militar responsável pela ocorrência, o grupo encontrou o casal proprietário na casa e iniciou agressões contra o homem, os deixando de reféns.

As vítimas relataram aos policiais que o grupo os ameaçou com as armas e os questionou onde estariam um cofre e mais quantias de dinheiro.

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos roubaram relógios, bolsas de grife, quantias em euro e canetas de coleção. O grupo fugiu da casa e os proprietários conseguiram acionar a polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.