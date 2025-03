Truck do Desejo faz chover perereca e transforma Via 210 em brejo encantado

“Vai chover perereca na Via 210”. E choveu. Num desfile com forte discurso político em defesa da natureza e dos direitos das minorias, o bloco Truck do Desejo levou nesta terça-feira (4/3), na Avenida Pastor Anselmo Silvestre, Região Nordeste, um desfile cheio de esperança, e avisou: os seres vivos renascem, mesmo que se tente destruir o seu brejo.

O bloco, criado por pessoas da LBPT (lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, transmasculinos e pansexuais), sempre promoveu desfiles com mensagens políticas transmitidas com muita dança e apresentações artísticas - e este ano não foi diferente.

Para este carnaval, o tema escolhido foi “Brejo Encantado”, na qual o público foi convidado a encontrar seus “encantades”, que seria um animal, uma planta ou um elemento da natureza que os magnetiza e representa.

O pontapé do cortejo foi com um discurso que lembrou a época da construção de Belo Horizonte, quando os rios foram canalizados para a construção de avenidas. As consequências desta decisão vieram décadas depois com as enchentes recorrentes que assolam a capital. Mais à frente, num dos viadutos da avenida, foi hasteada uma faixa escrito “não governarão nossas águas”.

Na sequência do discurso, houve uma apresentação com bailarinos e artistas representando os personagens do brejo encantado. Sapos, pererecas, grilos, gafanhotos, jaguatiricas, e a protagonista do espetáculo da natureza: a água.

“A gente dá vida para ela, que nutre, que é encubadora de destinos. (…) Ela, a água”, diz um dos trechos do discurso.

Toda esta diversidade se manteve presente em todo o cortejo, com os artistas fantasiados em meio à bateria, assim como pessoas encima de pernas de pau. Espalhados pela avenida, os foliões, muitos com leques nas mãos, cantaram alto e fizeram uma verdadeira festa pela diversidade.

Se a água é responsável por gerar vida, conforme estava no manifesto do desfile, o banho de mangueira realizado no meio do cortejo ressuscitou os foliões que começaram o quarto dia de carnaval. Quem comandou a mangueirada em cima do caminhão-pipa foi a Chapolin, uma das fundadoras do Praia do Estação e figura carimbada do Carnaval de BH. Enquanto isso, a multidão entoou gritos de “Ei, Chapolin, joga água em mim!”.

“Maravilhoso! Eu tava esperando por isso, era o que eu mais queria”, conta Ana Beatriz, de 28 anos, que aproveitou a festa acompanhada da Michele Aragão, também de 28. As duas apontaram o banho como o ponto alto do bloco, junto da apresentação inicial. “Truck, além de arte, é crítica social”, disse Michele.

Quem também aprovou a temática do bloco deste ano foi Anne Vaz, de 30 anos. “É o bloco da família tradicional brasileira”, defende. Ela também conta que gostou da mudança de local do bloco, pois, como diz, não tem a confusão comum do Centro.

A sua companheira, Patricia Meirelles, de 42, que é seguidora do Truck do Desejo de longa também parabenizou a mudança. “Eu venho todos os anos, não perco um. Está maravilhoso. Vamos ficar aqui até o fim”, disse.

